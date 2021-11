New Amsterdam 2 sbarca su Netflix: la serie tv arriva presto sulla piattaforma

Serie TV - Fiction

Dopo che la seconda stagione di New Amsterdam ha ampiamente conquistato il pubblico di Canale 5 nel 2020, la serie tv spera di fare lo stesso con gli abbonati di Netflix. Il dottore e direttore di uno degli ospedali più vecchi e conosciuti degli Stati Uniti dal conosciuto nome di Max Goodwin, e tutti i suoi colleghi, sono pronti a sbarcare sull’immenso catalogo della piattaforma di streaming. Gli episodi già visti in Italia in chiaro in televisione stanno dunque per arrivare anche in streaming, scopriamo a partire da quando. Tutte le informazioni.

New Amsterdam 2 da Canale 5 a Netflix

Il dottor Max Goodwin è un personaggio noto per gli amanti delle serie tv italiani che hanno imparato a conoscerlo in chiaro su Canale5.

Il direttore di uno degli ospedali più vecchi e conosciuti degli Stati Uniti, quel New Amsterdam che da il suo nome a tutta la serie, adesso è pronto a farsi conoscere meglio anche dagli abbonati di Netflix che presto potranno godere della seconda stagione della saga.

I telespettatori italiani di Canale5 hanno già potuto vedere le ultime due stagioni in chiaro a partire dal 2020, dal 14 gennaio al 24 giugno 2020 la seconda mentre la terza la scorsa estate, quando il dottore e tutti i suoi colleghi sono tornati sul canale Mediaset per svelare le loro vicende.

New Amsterdam ha di certo stupito il pubblico ed ora spera di fare lo stesso anche con chi, magari poco avvezzo alla tv, si è perso il prosieguo della trama.

Quando debutta su Netflix

La seconda stagione ha una data di uscita ben precisa che sarà utile anche a chi vorrà recuperare la storia e goderne nuovamente. Le vicende che si svolgono nel famoso ospedale faranno il suo debutto su Netflix con i suoi 18 episodi a partire da mercoledì 1 dicembre 2021, quando tutti gli abbonati potranno riprendere la visione in vista della terza stagione che però ancora non ha una data di arrivo ufficiale sulla piattaforma.