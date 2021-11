Raimondo Todaro invita Alessandra Celentano a ballare una bachata: “Vieni che ti faccio sentire il latino”

Programmi TV

Raimondo Todaro ha fatto ballare Alessandra Celentano nell'ultima puntata di Amici21.Tra i professori è andata in onda una sensuale bachata. Rudy ha fatto un commento dissacrante.

La puntata del 14 novembre di Amici21 è stata scoppiettante. Scintille sono volate sia tra i professori di ballo, che tra quelli di canto e J-Ax ha giudicato la gara di inediti degli allievi.

Ma il momento più interessante è stato, senza dubbio, quello della focosa bachata di due maestri del talent show. Raimondo Todaro, infatti, ha invitato Alessandra Celentano a ballare.

Raimondo Todaro balla una bachata con Alessandra Celentano: l’invito stuzzicante del maestro

Nella puntata del 14 novembre di Amici21, non sono mancati gli scambi d’opinione accesi tra i professori.

Ma tra due professori di ballo c’è stato anche un momento simpatico.

Raimondo Todaro ha invitato Alessandra Celentano a ballare con lui, sotto spunto di Maria De Filippi. Il maestro è stato davvero accattivante: “Te lo ricorderai a vita questo brivido… Maria mi voglio strusciare con la Celentano, bachata… Vieni ti che faccio sentire il latino“.

Un ballo davvero coinvolgente, che poteva andare avanti per ore, come ha sottolineato Maria De Filippi: “Ci avevi preso gusto“. Rudy Zerbi ha commentato questo ballo in modo dissacrante: “Altro che bachata, era una prima volta questa“.

Raimondo Todaro balla con la Celentano, Lorella Cuccarini litiga con Anna Pettinelli

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno ballato ad Amici21 nella puntata del 14 novembre, ma le vere e proprie scintille sono arrivate dal mondo del canto. Lorella Cuccarini ha finalmente mostrato il suo carattere e ha detto la sua sulla collega Anna Pettinelli: “Mi sembri un po’ un cecchino impazzito Anna… Devi uscire un po‘ fuori dal personaggio“.

Un attacco diretto e coraggioso, che proprio non ci aspettavamo dalla pacifica professoressa.

Anche Anna Pettinelli, dal canto suo, ha accusato Lorella Cuccarini di buonismo: “Tenerla nel buonismo della Cuccarini dentro la scuola“. Le due non si sopportano, ma l’occasione ha dato l’assist a Rudy Zerbi per dare una stilettata alla conduttrice radiofonica: “Sono tutte cazz**… Si frega il banco della Cuccarini… L’unico modo di provare ad avere un altro banco“.

Alla fine, anche secondo il professore, tutto si riduce a lotte interne di numeri di banchi tra gli insegnati. Non sono, quindi, proprio i talenti dei ragazzi la prima cosa che preme a chi insegna del talent di Canale5.

Anna Pettinelli ha comunque rimandato le accuse al mittente: “Io ho un banco perché sono selettiva“.