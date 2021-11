Tina Cipollari e Kikò Nalli: ritorno di fiamma? L’opinionista di Uomini e Donne svela come stanno le cose

Gossip

Uomini e Donne, longevo dating show di Canale5, ha portato alla ribalta molti volti noti del piccolo schermo e del web. Tronisti e corteggiatori sono diventati, spesso, protagonisti del mondo della moda, influencer o hanno trovato spazio in altri programmi televisivi.

Ma il personaggio televisivo più iconico lanciato dal programma è la storica opinionista: Tina Cipollari. Arrivata nel programma come corteggiatrice, Tina Cipollari è diventata una presenza fissa da anni. Le sue lotte con Gemma Galgani sono epiche e le sue riflessioni spesso fanno sorridere i telespettatori.

L’opinionista si è recente sfogata sui social per una faccenda personale.

Tina Cipollari ha, infatti, smentito un ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò Nalli, ex concorrente del Grande Fratello.

Tina Cipollari e Kikò Nalli di nuovo insieme? La smentita dell’opinionista

Tina Cipollari è spesso protagonista del mondo del gossip. A parte la sua partecipazione al dating show Uomini e Donne, anche la sua vita privata viene commentata e raccontata ai telespettatori.

Il matrimonio lungo dodici anni con l’hairstylist Kikò Nalli, si è rotto nel 2017.

In seguito si è parlato più volte di matrimonio con il ristoratore Vincenzo Ferrara, ma anche questa storia non è andata a buon fine. Adesso, alcune indiscrezioni volevano un suo riavvicinamento proprio con l’ex marito Kikò Nalli, ma Tina Cipollari ha voluto smentire in modo deciso.

L’opinionista del dating show ha pubblicato una story molto diretta sul suo account Instagram ufficiale: “Leggo con grande stupore queste notizie che nelle ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso”.

Tina Cipollari e Kikò Nalli: il rapporto odierno tra i due

Tina Cipollari ha smentito categoricamente in ritorno di fiamma con l’ex marito Kikò Nalli.

L’opinionista ha raccontato il tipo di rapporto che ha instaurato adesso con l’hairstylist: “Kikò Nalli è il padre dei nostre tre meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente… Ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto, motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice“.

Tina Cipollari ha attaccato i giornalisti che hanno fatto nascere questo gossip infondato: “Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo“.