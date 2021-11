Miracoli dal cielo: la trama del film in onda su Rai2 lunedì 15 novembre 2021

TV e Spettacolo

La proposta di Rai1 per la prima serata di lunedì 15 novembre 2021 è un intenso film che racconta una storia toccante e delicata che vede coinvolta una famiglia come tante che, da anni abituata alla tranquillità e pace, deve affrontare un fulmine a ciel sereno quando la secondogenita di casa si ammala gravemente di un male incurabile. Il film Miracoli dal cielo va in onda a partire dalle ore 21:20 circa su Rai2, leggi la trama completa, il cast e le curiosità della pellicola in arrivo sulla televisione pubblica.

Miracoli dal cielo: il cast e le curiosità del film

Miracoli dal cielo (dal titolo in lingua originale di Miracles from Heaven) è un film del 2016 diretto da Patricia Riggen film e basato sul libro dallo stesso titolo di Miracoli dal cielo scritto da Christy Beam.

La trama della pellicola racconta la vera storia della giovane figlia della scrittrice che, come raccontato dalla madre, ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo inspiegabilmente dalla sua malattia apparsa fino a quel momento incurabile.

Gli attori principali della pellicola sono poco noti al pubblico italiano e sono Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez e Queen Latifah.

Miracoli dal cielo: la trama della pellicola in onda su Rai2

Christy e Kevin sono i genitori di una splendida famiglia formata da loro due e dalle tre figlie. Nel tempo hanno conquistato la loro tranquillità a Dallas, dove si trovano alla perfezione e conducono una vita piena e fatta di piccole cose.

Il loro paradiso viene però intaccato dalla sciagurata circostanza che fa ammalare la loro secondogenita di un male incurabile. Anna soffre infatti di un rarissimo disturbo digestivo che dovrebbe non darle scampo ma dal quale guarisce inspiegabilmente dopo che per colpa di un grave incidente, vive una esperienza di premorte che la cambia e guarisce per sempre.