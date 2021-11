Arisa annuncia l’uscita del nuovo disco e lo definisce “un atto d’amore verso l’umanità”: le sue parole

TV e Spettacolo

Arisa torna sulla scena musicale con il suo nuovo progetto discografico. Ero romantica è il titolo del nuovo album della cantante, attuale concorrente di Ballando con le stelle su Rai1. L’annuncio è arrivato attraverso il proprio profilo Instagram, con l’amatissima artista che fissa per il 26 novembre la data dell’uscita del suo lavoro. “Un atto d’amore verso l’umanità” lo definisce.

Arisa torna con nuova musica: in arrivo il nuovo disco

È un periodo decisamente positivo per Arisa che, sul fronte professionale, sta ricevendo numerose soddisfazioni personali.

Se a Ballando con le stelle il suo percorso sta procedendo a gonfie vele, sul fronte musicale è in arrivo un’importante novità per tutti i suoi affezionatissimi fan. La cantante, infatti, è pronta a lanciare sul mercato discografico il suo ultimo progetto dal titolo Ero romantica. L’uscita del disco, programmata per il 26 novembre, è stata annunciata dalla stessa artista attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha postato la copertina dell’album e ne ha descritto le sfumature musicali in esso contenute.

“È un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90” ha rivelato la cantante attraverso alcune anticipazioni. E ha aggiunto: “Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione“.

Arisa grande protagonista di Ballando con le stelle

Arisa è sulla cresta dell’onda in questo periodo, e non solo sul fronte musicale. La cantante è anche grande protagonista del dance show di Rai1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco, in questo percorso a ritmo di salsa, valzer e cha cha cha, è presente il suo insegnante di danza Vito Coppola. Una complicità cresciuta puntata dopo puntata e che ha portato la coppia a ricevere consensi e voti positivi dalla severissima giuria.

Che possa nascere qualcosa in più di una semplice collaborazione artistica?

Il cuore di Arisa sappiamo essere libero, dopo la fine della relazione con Andrea Di Carlo. Chissà se, proprio in quel di Ballando con le stelle, possa nascere per lei qualcosa di speciale.