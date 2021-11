Disney plus: i film, le serie e i cartoni che usciranno sulla piattaforma prossimamente

Serie TV - Fiction

Disney+ si appresta ad accogliere sul suo grande catalogo tante nuove aggiunte in arrivo a partire dal 2022. Scopriamo i maggioti titoli in arrivo sulla piattaforma.

Il Disney Plus Day è stato un evento che ha tenuto sull’attenti gli abbonati della piattaforma di streaming che vanta centinaia di contenuti per grandi e piccini. L’evento tenutosi venerdì 12 novembre 2021 ha festeggiato il secondo anniversario del catalogo con tanti annunci che hanno travolto i fan del mondo Disney, Marvel, Pixar e non solo con il prossimo arrivo di film, serie tv, cartoni animati ed anche tanti documentari per la sezione per adulti di Star e di National Geographic. Diamo uno sguardo a tutti i maggiori annunci arrivati durante l’evento e che hanno anticipato le nuove aggiunte in arrivo sulla piattaforma a partire dal 2022.

L’elenco dei maggiori annunci in arrivo su Disney+ a partire dal 2022

Il Disney+ Day è stao un evento che di sicuro non ha lasciato indifferenti tutti gli abbonati della piattaforma che erano sapientemente in attesa di tante sorprese e novità. La piattaforma di streaming proprio il 12 novembre 2021 ha infatti annunciato tutti i titoli in arrivo ad ampliare il suo già ampio catalogo a partire da gennaio del 2022.

Tanti nuovi contenuti attesi tra serie tv, film, cartoni animati e documentari che non lasceranno di certo delusi tutti i fan Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, ed anche quelli di Star e National Geographic.

Un 2022 che si preannuncia veramente scoppiettante e che è anticipato dalla possibilità di vedere in dotazione con il proprio abbonamento e senza costi aggiuntivi anche Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli oltre a Jungle Cruise.

Cosa vedremo prossimamente su Disney+

Marvel Studios nel 2022 vedrà le aggiunte di She-Hulk, Moon Knight e Ms. Marvel mentre l’universo di Star Wars si almpierà con Obi-Wan Kenobi, la nuova serie sulle origini del personaggio, oltre al documentario Sotto l’elmo: sulle orme di Boba Fett già uscito in questi giorni.

Disney potrà contare sull’arrivo di alcuni attesissimi film come Better Nate Than Ever ed Hocus Pocus, il sequel a quasi 30 anni di distanza dalla prima sorprendente pellicola, ai quali si aggiunge il live action di Pinocchio che vanta la partecipazione di Tom Hanks e tanti altri volti noti del cinema mondiale.

