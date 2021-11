Fabrizio Corona: chi è la modella Sara Barbieri, la nuova fidanzata ufficiale del re dei paparazzi

Gossip

Fabrizio Corona ha sempre fatto parlare molto di sé. Di lui sono note le vicende giudiziarie e le vicende mediatiche che spesso lo hanno visto protagonista di scontri e liti. L’ex re dei paparazzi è noto anche per le sue storie d’amore. Ha avuto una lunga relazione con Nina Moric, poi è stato con Belen Rodriguez, e in seguito è stato con la cantante de Le Donatella, Silvia Provvedi. Ad oggi Fabrizio Corona sembra avere una nuova fiamma, Sara Barbieri.

Chi è Sara Barbieri, la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

Non si hanno molte informazioni sulla giovane nuova fidanzata di Fabrizio Corona.

La ragazza ha 20 anni e sembrerebbe vivere e lavorare a Milano. Di professione farebbe la modella e avrebbe partecipato a varie campagne pubblicitarie per importanti brand di abbigliamento e gioielli, prime fra tutti Dolce e Gabbana e Browsey. Il suo profilo Instagram (dove conta oltre 13 mila follower) è costellato di foto da copertina per i vari marchi per cui lavora, ma anche di ricordi in cui la si vede da piccolina in compagnia del padre.

Il suo nome è divenuto celebre nella prima quarantena da Covid-19, che, come testimoniavano le Instagram storie pubblicate in quel periodo, la modella avrebbe passato insieme al rapper Salmo.

Sono stati molti, in quei mesi, a pensare in una relazione tra i due anche se nessuno degli interessati ha smentito o confermato questa voce. Ora la modella torna a far parlare di sé essendo, riprendendo le parole dell’ex re dei paparazzi, “la fidanzata ufficiale” di Fabrizio Corona.

Sara Barbieri, la nuova fiamma di Fabrizio Corona

È stato il settimanale Oggi, lo scorso ottobre, a lanciare il rumor della storia d’amore tra la Barbieri e Corona.

Ad ufficializzare la relazione è stato, poi, lo stesso Fabrizio Corona con del materiale video pubblicato nelle storie sul suo profilo Instagram (in cui vanta 1,2 milioni di follower). Il filmato incriminato presentava un bacio focoso tra Corona e Sara Barbieri che diventava man mano sempre più intenso, fino a un primo piano delle loro due bocche. Il video, che sul profilo di Corona era accompagnato dalla scritta “Ma l’amore che cos’è”, è stato ripreso anche dalla Barbieri che allo scetticismo sulla storia d’amore manifestato dai suoi follower avrebbe risposto con la domanda “Vi dà fastidio?”.

A rendere tutto ancora più ufficiale è intervenuto nuovamente Fabrizio Corona, che, come racconta SuperGuidaTv, raggiunto dai giornalisti ad un evento a Terracina con grande felicità ha dichiarato: “Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e farò un figlio. Sara ha 27 anni meno di me e sto bene”. Quella con la modella quindi sembra davvero essere una storia d’amore a tutti gli effetti.