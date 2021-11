Il fidanzato di Francesca Cipriani accusa Soleil Sorge: il clamoroso retroscena svelato a Pomeriggio 5

Gossip

Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, ha lanciato una clamorosa accusa nei confronti di Soleil Sorge. Nello studio di Pomeriggio 5 il ragazzo ha rivelato un retroscena legato a una richiesta della concorrente del GF Vip che, in privato, gli avrebbe chiesto mobili gratuiti in cambio di Instagram stories. La rivelazione ha letteralmente spiazzato Barbara D’Urso e tutti i suoi ospiti

Alessandro Rossi e il retroscena su Soleil Sorge

A Pomeriggio 5 una nuova “Busta Choc Gold” ha portato a galla un clamoroso retroscena legato a Soleil Sorge.

A rivolgere un’accusa alla concorrente del Grande Fratello Vip è stato Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani. Nel salotto di Barbara D’Urso, il ragazzo ha rivelato di avere avuto un contatto con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne per una questione economica. Stando al suo racconto, Soleil lo avrebbe contattato in merito ad una richiesta di mobili per la nuova casa nella quale sarebbe andata a vivere.

Essendo lui costruttore edile, dunque esperto del settore della mobilia, Soleil si è rivolta a lui con una proposta davvero clamorosa.

“Io costruisco le case per i personaggi famosi, faccio anche ristrutturazioni edili“, spiega Alessandro Rossi. Poi, riferendosi alla ‘Vippona’, svela: “Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere le facevo uno scambio merce con gli arredamenti. Però non ho accettato perché non mi conveniva economicamente“.

Alessandro Rossi, la richiesta di Soleil “in cambio di storie Instagram“

Per rendere la situazione ancora più chiara al pubblico, una scioccata Barbara D’Urso prende parola: “Amici del Grande Fratello Vip, notizia Choc Gold: dice il fidanzato di Francesca Cipriani che Soleil gli avrebbe mandato una mail per avere uno scambio merci“.

Rivolgendosi al ragazzo, chiede: “Tu avresti dovuto dare i mobili gratuiti a lei in cambio di?“. La risposta del ragazzo è clamorosa: “In cambio di storie Instagram, di pubblicità“.

Una rivelazione che ha spiazzato Barbara D’Urso e tutti i suoi ospiti e che è destinata a fare parecchio rumore. È probabile che Alfonso Signorini affronterà questa situazione in una delle prossime puntate del Grande Fratello Vip direttamente con Soleil Sorge. Sta di fatto che la bomba lanciata da Alessandro Rossi è di quelle che faranno discutere.