Lindsay Lohan torna sul piccolo schermo: sarà la protagonista di un film di Natale su Netflix. La prima foto

TV e Spettacolo

Lindsay Lohan sarà la protagonista di un nuovo film su Netflix come annunciato dalla stessa piattaforma di streaming. Scopriamo qualcosa in più sul ritorno sul piccolo schermo dell'attrice.

Lindsay Lohan è pronta a tornare a fare compagnia al suo pubblico con un nuovo film. Da un po’ di tempo si erano perse le sue tracce ma per i tanti fan sta per arrivare il momento di rivedere sul piccolo schermo l’attrice e cantante che tanto ha fatto parlare di se anche al di fuori dal set. Il suo prossimo progetto è stato svelato niente poco di meno che da Netflix, con la piattaforma di streaming che ha pubblicato sui propri canali ufficiali il primo scatto del film che la vedrà protagonista. Ancora non si conosce il titolo della pellicola ma cerchiamo di fare chiarezza scoprendo cosa si sa sul nuovo film di Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan sarà protagonista di un film di Netflix

La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno ed ha stupito gli utenti dei social e non solo. Lindsay Lohan sta per tornare protagonista di un film che già risulta essere molto atteso. È bastato solo un post di Netflix per creare una enorme discussione intorno a quella che è la prima foto del film che vedrà protagonista la cantante ed attrice che già da piccolissima ha debuttato davanti alla macchina da presa.

Nell’immagine si vede l’attrice al fianco dell’attore Chord Overstreet mentre passeggiano su di una strada innevata. Dall’ambientazione e dalla didascalia curata dalla stessa Netflix si intuisce che il film sarà una commedia romantica natalizia che arriverà nel 2022, come annunciato nello stesso post che nel giro di poche ore ha fatto il boom di commenti e like.

Netflix: la trama del film di Lindsay Lohan

Il film, come svelato da Variety nelle ultime ore, avrà la regia di Janeen Damian e vedrà come attori presenti nel cast al fianco dei protagonisti anche gli attori George Young, Jack Wagner e Olivia Perez.

Stando poi alla trama della pellicola, da quello che si apprende in rete, ci troveremo davanti ad una commedia romantica nella quale la Lohan interpreterebbe una ereditiera viziata che a causa di un incidente si ritrova senza memoria. Ad occuparsi di lei entrerebbe in azione il personaggio di Overstreet che totalmente differente da lei le darà una svolta alla vita facendole conoscere anche sua figlia.