Matteo Ranieri nuovo tronista di Uomini e Donne: la presentazione ufficiale e la sua strana reazione

Dopo le varie indiscrezioni e anticipazioni, oggi è arrivata la conferma. Nella puntata del 16 novembre di Uomini e Donne, infatti, è stato ufficialmente presentato Matteo Ranieri, come nuovo tronista. L’ex corteggiatore, tra i più amati dal pubblico del programma, sostituirà Joele Milan e Matteo Fioravanti.

Il tronista, ex scelta di Sophie Codegoni, adesso concorrente del Grande Fratello Vip6, ha reagito in modo insolito alla proposta del trono.

Matteo Ranieri nuovo tronista: l’inganno della redazione

L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni è stato chiamato in studio con l’inganno. Infatti, la redazione non ha comunicato al ragazzo che sarebbe diventato tronista. Al suo ingresso, invece, un video dei suoi momenti più significativi nel programma ha fatto capire che la redazione aveva in serbo per lui un momento speciale.

Il filmato si concludeva con una frase chiara: “In bocca al lupo Matteo, sei il nuovo tronista“. Il ragazzo ha cominciato a piangere, ma la sua reazione è stata insolita.

Infatti, Matteo Ranieri ha quasi rifiutato il trono: “Ringrazio tutti, ringrazio te Maria, non so se riuscirei a farlo sinceramente… Maria se tu mi dici che ce la posso fare… Non vorrei far fare brutte figure al programma“.

Maria De Filippi ha rassicurato il nuovo tronista: “Non ti preoccupare, non lo penso minimamente“.

Matteo Ranieri sul trono, Gemma Galgani scatena il caos

La puntata del 16 novembre di Uomini e Donne è stata piena di emozioni. Finalmente la redazione si è convinta ad ascoltare i telespettatori è ha offerto il trono a Matteo Ranieri.

Il resto della puntata, però, è stata all’insegna del caos.

Una battaglia tutti contro tutti, innescata dall’attacco di Gemma Galgani a Isabella Ricci: “Pensi di essere sopra a tutti quanti, invece sei esattamente come tutti quanti noi… Sei una poverella perché sei alla ricerca continua della pubblicità“. Difficile vedere la Dama così arrabbiata, ma Isabella Ricci aveva nominato Giorgio Manetti e puoi dire di tutto a Gemma Galgani, ma non puoi toccare il suo bell’ex.

Comunque le discussioni si sono sovrapposte una all’altra e sono intervenuti praticamente tutti, ma il top si è raggiunto con l’esortazione di Marcello Messina verso i suoi colleghi: “Ma finitela, lavorate”.

La risposta di Gemma Galgani è stata folgorante: “Ti arriva una scarpa in testa… Non ci sta mica questo… Pulisciti la bocca“.