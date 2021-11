Meteo domani, maltempo in Italia: allerta in molte regioni, il bollettino della Protezione Civile per oggi

Cronaca Italia

Dopo un fine settimana di maltempo e piogge sparse, la situazione maltempo continua a pesare sull’Italia. Su tutta la penisola sono previste nuove precipitazioni nei prossimi giorni. Considerate le condizioni meteo di alcune regioni inoltre, la Protezione Civile ha già diffuso l’allerta, comunicando il nuovo bollettino meteo per la giornata di oggi.

Meteo in Italia per la giornata di domani: la situazione a Nord, Centro e Sud

Gli esperti di Centro Meteo Italiano hanno fatto sapere che le regioni della Pianura Padana saranno interessate da deboli piogge e nuvolosità irregolare nella mattinata di domani.

Nel pomeriggio invece, il tempo sarà più asciutto sulle regioni del Nord, con maggiori addensamenti sui settori adriatici. Verso sera le condizioni si faranno più stabili, con nubi sparse e schiarite. Le temperature massime e le minime saranno in aumento. I venti saranno invece deboli o moderati.

Al Centro sono previste piogge isolate sul basso Lazio, mentre altrove sarà asciutto. Sui settori adriatici i cieli saranno nuvolosi mentre sulla Toscana vi saranno ampi spazi di sereno.

Nel pomeriggio le piogge potrebbero raggiungere il resto del Lazio e l’Appennino. In serata il tempo sarà asciutto ovunque, con nuvolosità in transito. Le temperature minime saranno in calo, mentre le massime in rialzo.

Il Sud e le Isole saranno interessati da piogge sparse, che si faranno più intense in Sicilia. Nel pomeriggio sulla costa settentrionale dell’isola dovrebbero arrivare anche alcuni temporali. Questi fenomeni continueranno anche in serata, con spostamenti verso le regioni ioniche. Altrove il tempo sarà più asciutto. Le temperature minime e massime saranno invece stabili.

Allerta in Italia: il bollettino della Protezione Civile per le regioni della penisola

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato l’allerta per alcune regioni della penisola. Con un comunicato inviato alla redazione di The Social Post è stato reso noto il bollettino per le prossime ore. Per parte della Sardegna è stata istituita l’allerta arancione. Su Campania, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo, parte della Sicilia, Calabria e Puglia si è invece deciso di estendere l’allerta gialla, per rischi idraulici, idrogeologici e di temporali.