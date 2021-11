Million Day Estrazione 16 novembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Martedì 16 novembre continua la settimana del mese in compagnia delle estrazioni del Million Day. La nuova estrazione dei 5 numeri che formano la combinazione vincente arriva come sempre alle ore 19:00.

Martedì 16 novembre 2021 il gioco del Millon Day continua a fare compagnia agli appassionati con una nuova estrazione. Arriva dunque una nuova cinquina vincere per i giocatori in grado di rendere interessante questa giornata, con la possibilità di centrare la vincita massima ad 1 milione di euro. Scopri la nuova combinazione vincente che arriva come sempre a partire dalle ore 19:00 e sarà disponibile da consultare da qualche minuto dopo.

Million Day: è arrivata la prima vittoria di novembre, tutti i dati

Il mese di novembre finalmente inizia a dare i frutti tanto sperati con la prima vittoria milionaria messa a segno prorpio in questi giorni. Il Million DAY è stato in grado di premiare un nuovo giocatore che direttamente da Vico, nel Lazio, è riuscito a centrare la cinquina vincente proprio domenica 14 novembre, a Vico nel Lazio. Il fortunato giocatore in questione, del quale non si hanno giustamente notizie sull’identità, è riuscito a vincere 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima da soli 2€.

Finalmente una bella nostizia per i giocatori del Million Day dopo che con l’arrivo del nuovo mese i giocatori non erano ancora riuscita a centrare il bottino tanto ambito.

Dopo che il mese di settembre ha consegnato agli annali prima una triplice vincita di un milione di euro che ha visti coinvolti il comune di Zafferana Etnea, in Sicilia, e le città di Teramo ed Arezzo; e poi a regalare anche altre vincite ad altri fortunati giocatori; il mese di ottobre è stato un po’ più avaro di vincite per i giocatori che hanno preso parte alle sue estrazioni.

Il 191° milionario del gioco è però arrivato durante il mese di ottobre appena conclusosi precisamente lunedì 4 ottobre. Il fortunato giocatore è stato baciato dalla fortuna in Liguria, quando ha vinto 1 milione di euro grazie ad una giocata singola in abbonamento.

Mentre sul finale del mese di ottobre e precisamente lunedì 25 ottobre 2021 si è verificata una nuova vincita milionaria nella città di Milano, dove il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola dall’importo di solo 1€.

Sonon stati dunque solo 2 i nuovi milionari del mese di ottobre ed i giocatori sperano che quello di novembre possa regalare maggiori soddisfazioni cercando di aggiornare il totale di nuovi milionari con molta più facilità, anche se il mese non è iniziato nel migliore dei modi con i primi 9 giorni che sono passati senza far segnare nessuna vittoria milionaria.

Il nuovo dato a novembre del 2021 è adesso aggiornato a ben 47 vincitori per quest’anno ed 193 vincitori in generale dal debutto dei concorsi del Million Day nel 2018.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.