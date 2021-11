Morto Heath Freeman a 41 anni, era l’attore di Bones: le parole del manager dell’attore statunitense

TV e Spettacolo

Grave lutto nel mondo della tv e del cinema. È morto a soli 41 anni Heath Freeman, attore statunitense che ha prestato il volto nella serie tv Bones e in NCIS. La notizia della scomparsa è stata confermata dal suo manager a The Hollywood Reporter, specificando come non siano ancora state rivelate la data, il luogo e la causa del decesso.

Addio a Heath Freeman: l’attore aveva solo 41 anni

L’attore statunitense Heath Freeman è morto a soli 41 anni. Ad annunciare la notizia è stato The Hollywood Reporter ed è stata rilanciata da Adnkronos nelle scorse ore.

L’annuncio della morte è stato confermato alla rivista dal manager dell’attore Joe Montifiore, che ha spiegato come la data, il luogo e la causa del decesso non siano state ancora rivelate e non ci siano “ulteriori dettagli in questo frangente“. “Siamo veramente devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman. Un uomo brillante con uno spirito intenso e profondo, ci lascia un’impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita era piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e una straordinaria gioia di vivere“: queste le parole del manager dell’attore.

Sui social anche Shanna Moakler, attrice e grande amica di Heath Freeman, ha voluto ricordarlo con uno straziante post Instagram: “Ho il cuore spezzato per la perdita del mio grande amico Heath Freeman (…) Ci mancherai tantissimo e conserverò ogni fantastico ricordo che tutti noi abbiamo avuto… e ne abbiamo molti di fantastici!!“.

Heath Freeman era il serial killer Howard Epps in Bones

Heath Freeman nel corso della sua carriera ha prestato il suo volto a numerose serie tv. Ha interpretato Gavin Dillon nel legal drama Avvocati a New York e ha vestito i panni del serial killer Howard Epps in Bones.

L’attore aveva debuttato nel 2001 recitando in alcuni episodi di E.R. – Medici in prima linea e, due anni dopo, è entrato nel cast di NCIS – Unità anticrimine interpretando Benjamin Frank. Non solo il piccolo schermo, perché da diversi anni aveva iniziato a prestare il suo volto anche per diverse pellicole cinematografiche.

Numerosi i film cui ha preso parte, tra cui 12 fantastici orfani e The Outlaw Johnny Black. Per il film Skateland del 2011 aveva curato la sceneggiatura.