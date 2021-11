Nicola Pisu torna nella Casa per un faccia a faccia con Miriana Trevisan: “Ognuno per la sua strada”, il video

Grande Fratello

Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno stretto una forte complicità durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip6. Un feeling particolare che non si è concluso bene, come anche quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Un’edizione sfortunata per quanto riguarda le conoscenze speciali, visto che anche il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi non è sbocciato.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono adesso divisi, vista l’eliminazione di lui, che ha avuto luogo nella scorsa puntata. La showgirl, però, sembra non aver sentito per nulla la mancanza dell’ex concorrente.

Per questo motivo, nella puntata serale del 15 novembre, Nicola Pisu è tornato in Casa per chiudere ogni rapporto con Miriana Trevisan.

Le accuse di Nicola Pisu a Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip6

Nicola Pisu ha lasciato da meno di una settimana la Casa del Grande Fratello Vip6. Miriana Trevisan è sembrata subito rinata e ha parlato di una leggerezza ritrovata. Le parole e l’atteggiamento della showgirl non sono stati graditi da Nicola Pisu che ha voluto un confronto con Miriana Trevisan: “Dalla mia uscita non mi è sembra che ti sono mancato così tanto, tu a me si.

Questa leggerezza…”.

L’ex concorrente ha accusato la showgirl anche di averlo illuso: “Sapendo come stavo io nei tuoi confronti a livello sentimentale… Hai sempre un po’ dilungato e portato avanti la cosa, facendomi credere un minimo che magari anche al di fuori avrebbe potuto esserci una conoscenza un po’ più approfondita“.

Per Nicola Pisu, Miriana Trevisan ha chiuso la loro frequentazione senza motivo: “Hai stoppato tutto senza motivo, senza niente, solo per un litigio… Avevi detto che avresti avuto piacere nel conoscermi anche fuori da qui.

.. Si tratta di essere chiari, non di umiltà“.

Nicola Pisu contro Miriana Trevisan: la replica della showgirl

Nicola Pisu è rientrato nella Casa più spiata d’Italia e ha accusato Miriana Trevisan di averlo illuso. La showgirl, invece, ha ribadito di essere sempre stata chiara con l’ex concorrente: “La seconda volta che tu hai rabbia nei miei confronti… Io sono sempre stata chiara, ho parlato di attrazione. Io ti ho detto poi come amica... Ho cercato di proteggerti sempre, da me addirittura… A essere onesti e leali non funziona“.

Miriana Trevisan ha spiegato anche perché adesso si sente più leggera: “Poi se sono tutto il giorno sotto i tuoi occhi ho un po’ di disagio… Quando cammino, quando ballo… Quando sei andato via mi sono sentita un po’ più libera, almeno non avevo i tuoi occhi addosso.

Io sono cosciente di chi sono… Non volevo farti del male”.

Nicola Pisu ha deciso, comunque, di chiudere qualsiasi rapporto con la showgirl: “Io sono sempre più convinto che non ci potrà essere da parte mia, né amicizia, né altro, non mi sembra giusto. Io almeno sono stato sempre coerente, tu meno… Ti sempre aspettato. A questo punto dico ‘Ognuno per la sua strada’… Hai cambiato quattro versioni”.