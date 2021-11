Stash suona per la figlia Grace, che balla: il ricordo del cantante di un momento speciale: il post social

TV e Spettacolo

Stash ha cantato a sua figlia, la piccola Grace, la stessa canzone che le suonava sempre mentre era in pancia. Lei reagisce in modo molto tenero. Il cantante posta il video.

Stash leader dei The Kolors, è uno dei vincitori di Amici, che più hanno lasciato il segno anche dopo la fine del programma. La band partenopea ha firmato delle hit di successo, conosciute da tutti. Pochi hanno raggiunto questo tipo di traguardo dopo il talent show. Tra questi, sicuramente Irama, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.

Il frontman dei The Kolors è diventato papà nel 2020 e ha spesso raccontato la sua paternità con parole molto felici. Il cantante ha di frequente postato degli scatti della gravidanza della compagna e, oggi, condivide suoi social dei momenti felici con la sua piccolina.

Recentemente Stash ha suonato per la piccola Grace, condividendo il video su Instagram. Il cantante ha ricordato un episodio della dolce attesa della sua compagna.

Stash e la piccola Grace: l’amore con Giulia Belmonte

Stash festeggerà presto il piccolo compleanno della piccola Grace. L’amata figlioletta è nata il 3 dicembre scorso dall’amore tra il cantante e Giulia Belmonte. La modella e il cantante stanno insieme da circa tre anni e hanno coinvolto i loro followers con vari scatti sia durante la gravidanza, che dopo.

Anche l’arrivo di Grace è stato annunciando da Stash con una story postata su Instagram. Il cantante sprizzava felicità da tutti i pori: “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”.

Stash suona e Grace balla: il tenero video famigliare

Stash ha postato un video emozionante con la figlia Grace.

Il cantate ha messo a raffronto un famoso filmato, postato durante la sua gravidanza e uno attuale. Allora il cantante aveva dedicato una canzone alla bimba nel pancione, adesso, ha suonato la stessa melodia davanti alla bambina, che ha reagito cominciando a ballare.

La didascalia sottolinea proprio questo legame tra il video e il ricordo del passato: “Oops I did it again“. La serenata di Stash alla figlia e il balletto della bimba sono davvero dolci. Giulia Belmonte ha commentato con una frase e un cuoricino il tenero momento del compagno e della figlia: “Come un anno fa“.