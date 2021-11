The Voice Senior, Al bano Carrisi escluso dalla nuova edizione. Antonella Clerici spiega la motivazione

Programmi TV

Al Bano non sarà giurato di The Voice Senior nella prossima edizione del programma. Al suo posto arriverà Orietta Berti. Antonella Clerici spiega le motivazioni.

Sta per cominciare una nuova edizione di The Voice Senior. Lo show musicale, targato Rai, dà la possibilità a delle persone più in là con gli anni di vivere il loro sogno e di cantare davanti a una giuria stellare.

Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, proprio il quarto posto nella giuria del programma musicale è stato al centro di indiscrezioni negli ultimi giorni. Infatti, l’anno scorso a giudicare era stato chiamato Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi.

Quest’anno, a The Voice Senior, Al Bano non è stato confermato. La conduttrice Antonella Clerici ha spiegato perché in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

The Voice Senior, non ci sarà Al bano Carrisi: parla Antonella Clerici

Antonella Clerici ha raccontato la nuova edizione di The Voice Senior in una recente intervista. La conduttrice ha formalizzato la sostituzione di un giurato. Infatti, Al Bano non è stato confermato per il nuovo anno.

Antonella Clerici ha spiegato i motivi di questa decisione: “Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino”.

L’amato cantante pugliese verrà sostituito in giuria da Orietta Berti, reduce dai successi estivi della sua hit “Mille“. Proprio grazie a questi risultati fenomenali, la cantante è perfetta per il nuovo ruolo da giurato, secondo Antonella Clerici: “Il suo anno“.

The Voice Senior senza Al Bano: il programma si allunga

Antonella Clerici ha rilasciato delle dichiarazioni in una recente intervista sulla nuova edizione del programma The Voice Senior. L’amata conduttrice Rai ha svelato la sostituzione di Al Bano con Orietta Berti in giura e le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Ma Antonella Clerici ha annunciato delle novità anche sulla durata del programma, che sarà più lungo. Venerdì 26 novembre partirà la nuova edizione con tre appuntamenti. Dopo le feste natalizie, però, la trasmissione riprenderà con ulteriori tre appuntamenti.