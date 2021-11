Uomini e Donne anticipazioni 16 novembre: ancora lacrime per Gemma Galgani. La Dama torinese è delusa?

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, durante la puntata del 16 novembre, Gemma Galgani piangerà ancora per Costabile, mentre Isabella Ricci verrà attaccata.

Le emozioni e sentimenti, che vengono mostrati ai telespettatori di Uomini e Donne durante le puntate, si fanno sempre più forti. Man mano che entra nel vivo la stagione 2021/2022 i legami diventano speciali e i momenti di discussione sempre più accesi.

Nel trono classico alcuni protagonisti parlano già di innamoramento e le esterne delle corteggiatrici sono spesso condite da lacrime. Nel trono over si sono rotti i primi legami e i confronti sono all’ordine del giorno. Questo è il caso, a esempio, di Gemma Galgani. La Dama torinese ha costruito un importante feeling con Costabile, ma il rapporto poi si è rotto.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 16 novembre, Gemma Galgani scoppierà di nuovo il lacrime, come riportato dall’account Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 16 novembre: Gemma Galgani non accetta la fine con Costabile

Gemma Galgani sta vivendo un momento di grande difficoltà. La Dama ha intrecciato un forte feeling con Costabile, ma poi la storia si è rotta. La separazione è arrivata dopo le lunghe lamentele della Dama, che voleva maggiori attenzioni da Costabile, soprattutto mentre erano lontani.

Il Cavaliere dopo varie puntate passate a difendersi dalle accuse della Dama torinese, ha poi deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto. La decisione ha colpito molto Gemma Galgani, che ha cominciato ad accusare il Cavaliere di falsità.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 16 novembre, Gemma Galgani scoppierà di nuovo in lacrime.

Uomini e Donne anticipazioni 16 novembre: Isabella Ricci sotto attacco

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 16 novembre, dopo le lacrime di Gemma Galgani, toccherà a Isabella Ricci andare al centro dello studio.

La Dama verrà fortemente attaccata dagli altri protagonisti del dating show.

Tra le varie ragioni di discussione, anche la sua recente intervista, in cui ha tirato in mezzo Giorgio Manetti, storico ex proprio della Dama torinese.