Alex Belli senza freni al Grande Fratello Vip: “Sono un attore di me***”. Le sue parole a Soleil

Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto un confronto notturno nella Casa del Grande Fratello Vip in merito a quanto accaduto nelle ultime due settimane. Soleil si è detta dubbiosa nei confronti tanto nell’atteggiamento dell’attore quanto, e soprattutto, per quello della moglie di lui Delia Duran. La gieffina comincia a dubitare della sincerità nelle intenzioni di Alex, insinuando che si tratti di qualcosa che i due hanno studiato a tavolino.

Nel confronto notturno i due si sono confidati parecchie cose e Alex Belli è arrivato persino a parlare seriamente delle sue capacità di attore e della sua carriera.

Alex Belli parla della sua carriera di attore

In risposta i dubbi di Soleil, quasi colto da una punta di vittimismo, Alex Belli ha detto: “Ma alla fine io chi ca**o sono?! Un attore di mer*a che interpreta soap fatte male“. Un’exploit scatenato da un lungo monologo della gieffina che ha analizzato nei minimi dettagli quanto accaduto tra lei, Alex e Delia.

“Se fosse venuta qui con delle parole di comprensione appoggiando il nostro rapporto puro sarebbe stato tutto diverso.

Invece è venuta qui a mettere in dubbio tutto quindi è normale che il pubblico sia influenzato dall’idea che tu sia il marito che fa soffrire sua moglie“, ha spiegato. “Poi ha cambiato versione tante volte, ha detto persino che avrebbe voluto partecipare al GFVip complimentandosi con me, quindi mi chiedo se magari vi foste messi d’accordo e se non fosse tutta una sceneggiata, perché il suo comportamento è stato troppo strano“, queste le parole pronunciate da Soleil.

I dubbi di Soleil Sorge nei confronti di Alex Belli e Delia Duran

Nel suo lungo discorso, Soleil ha dato ragione a tutti i dubbi che arrivano anche dall’esterno: “È normale che dallo studio, da casa, ma anche io stessa inizio a dire ‘io ti posso credere Alex per tutto quello che hai detto e sei stato qui’ però se poi arriva tua moglie che è come se fossi tu e porta tutto ciò inizio a chiedermi come tutti se vi foste messi d’accordo“.

L’affetto di Alex Belli verso Soleil

Prima che Soleil tirasse le somme sul suo rapporto con Belli e manifestasse i suoi dubbi, l’attore ha espresso parole affettuose nei confronti della giovane gieffina: “Siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi.

Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portaci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c’è di male in questo tipo di rapporto”.