Sangue lungo la Tangenziale Ovest(A50) sul tratto Baggio - Cusago Settimo Milanese per un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante ribaltatosi dopo l'impatto:

Gravissimo incidente stradale all’alba lungo la Tangenziale Ovest di Milano, dove la coda ora avrebbe superato gli 8 chilometri in seguito allo schianto tra un tir, che si sarebbe ribaltato invadendo la corsia opposta, e un’auto. Secondo le prime informazioni, un uomo di 67 anni avrebbe perso la vita e un’altra persona sarebbe rimasta ferita.

L’incidente si sarebbe registrato intorno alle 4.30 sul tratto Baggio – Cusago Settimo Milanese della Tangenziale Ovest (A50).

La vittima, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, sarebbe un uomo di 67anni e un 45enne sarebbe rimasto ferito. Per quest’ultimo si sarebbe reso necessario il trasporto all’Ospedale San Carlo in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un tir si sarebbe ribaltato invadendo la corsia opposta dopo lo scontro con un’auto. A perdere la vita sarebbe stato il conducente del mezzo pesante, un autista 67enne che non si escluderebbe possa essere stato colpito da un malore prima dello schianto.

Incidente stradale in Tangenziale Ovest: chilometri di coda

Sul posto l’intervento di Vigili del fuoco e sanitari del 118. Dopo l’incidente, riportano ancora diverse fonti, il traffico sarebbe ancora bloccato e al momento la coda avrebbe superato gli 8 chilometri. Sul sito web InfoAnas, dopo il gravissimo schianto, una nota informa della chiusura del tratto di A50 Tangenziale Ovest Di Milano, tra Svincolo Baggio-Cusago, Via Zurigo-Zona Ind., e Svincolo Settimo Milanese-SS1.

Poche ore prima, un altro drammatico incidente lungo la A8, dove un uomo di 85 anni sarebbe stato travolto e ucciso da un veicolo mentre cercava di posizionare il triangolo, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre scorsi.

L’anziano sarebbe stato centrato in pieno poco dopo essere sceso dalla sua auto in seguito a un sinistro di lieve entità che avrebbe interessato due auto. La tragedia, riferisce ancora Il Giorno, nel tratto di strada tra Cascina Merlata e il bivio con la A4 Milano-Brescia in direzione Milano.