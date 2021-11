Mare fuori – Seconda stagione: i primi episodi arrivano oggi mercoledì 17 novembre su Rai1

Serie TV - Fiction

Oggi mercoledì 17 novembre 2021 prende il via la seconda attesa stagione di Mare Fuori – Seconda stagione, l’intensa serie tv che racconta le storie intrecciate dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile. Il primo appuntamento va in onda oggi con un doppio episodio a partire dalle ore 21:30 circa e mette da subito i giovani protagonisti di fronte a delle scelte coraggiose da dover compiere. Tra nuovi personaggi e vecchie conferme vanno in onda sugli schermi tra gli altri gli attori Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani per mostrarci la continuazione attesissima delle dolorose vicende raccontate nella prima stagione.

Leggi le anticipazioni della trama dei primi due episodi dal titolo La famiglia che verrà e Nella gioia e nel dolore.

Mare fuori – Seconda stagione: la prima puntata in onda su Rai1 mercoledì 17 novembre 2021

Rai1 è coinvolta oggi mercoledì 17 novembre 2021 in un atteso ritorno che vede protagonisti i personaggi di Mare fuori, apprezzata ed intensa serie tv nata da una idea di Cristiana Farina e per una coproduzione tra Rai Fiction e Picomedia.

I primi due episodi Mare fuori – Seconda stagione vanno in onda a partire dalle ore 21:30, anche se i fan possono già gustarli in anteprima in esclusiva su RaiPlay, e ci mostreranno i giovani detenuti di fronte a delle scelte coraggiose e dolorose allo stesso tempo, dove dovranno decidere se rinnegare la propria famiglia oppure se seguirne le orme.

Mare fuori – Seconda stagione: la trama dei primi due episodi

Il ritorno di Mare fuori sarà caratterizzato da due nuovi episodi con il primo di serata che avrà il titolo di La famiglia che verrà. Le anticipazioni della trama ci mostrano Carmine in una condizione sospesa tra vita e morte con Nina che non si arrende alla sua situazione e fa di tutto per creare un futuro migliore.

Il personaggio di Paola sarà costretta a fronteggiare da sola i ragazzi dopo la morte di Ciro e dopo che Massimo ha lasciato il suo posto da comandante per i sensi di colpa che lo attanagliano.

Il secondo episodio ha il titolo di Nella gioia e nel dolore e ci mostrerà un nuovo personaggio. Il suo nome è Sasà, un ragazzo della Napoli bene, che deve entrare in istituto per un reato che lui stesso dice di non aver commesso. Filippo convincerà i suoi genitori ad ospitare Naditza dopo la sua uscita mentre nell’Istituto non si respira una buona aria per via delle mira di vendetta di Pirucchio, intento a vendicare Ciro.

Al termine dell’episodio Carmine si risveglierà e riuscirà a sposare la sua Nina.