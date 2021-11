Cronaca Italia

Tragedia sulle strade ad Argenta, in provincia di Ferrara, dove 2 ragazze sono morte in un terribile incidente stradale. Le vittime viaggiavano a bordo di un’auto condotta da un’altra giovane rimasta ferita. Attualmente, quest’ultima si troverebbe in ospedale. Niente da fare per le sue amiche, che non avrebbero trovato scampo nell’inferno di lamiere dopo lo schianto contro un’altra vettura.

Incidente stradale ad Argenta (Ferrara), morte due ragazze: chi sono le vittime

Le vittime del tragico incidente avvenuto nelle scorse ore ad Argenta, riporta Il Resto del Carlino, sono Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio, due giovani di 21 e 20 anni morte dopo lo schianto tra due auto e il successivo impatto del veicolo su cui viaggiavano contro un albero.

Alla guida della macchina, un’altra ragazza che sarebbe rimasta ferita e ora si troverebbe ricoverata in gravi condizioni.

La loro vettura si sarebbe scontrata con quella condotta da un uomo, e sarebbe finita violentemente su un platano. Per le due 20enni non ci sarebbe stato nulla da fare: una sarebbe deceduta sul colpo mentre l’altra, sbalzata fuori dall’abitacolo, si sarebbe spenta nell’immediatezza dell’intervento dei soccorsi, allertati dallo stesso conducente del secondo mezzo coinvolto.

La ricostruzione dell’incidente in cui sono morte 2 giovani ad Argenta

L’incidente stradale mortale si sarebbe verificato ieri sera, intorno alle 20, lungo via Matteotti. Sul posto l’intervento di diverse pattuglie dei Carabinieri unitamente a Vigili del fuoco e 118. Attualmente sarebbero ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta.

Una delle possibili concause del sinistro, secondo quanto finora trapelato, potrebbe essere l’asfalto bagnato.

L’impatto tra le due auto, che procedevano in sensi opposti di marcia, sarebbe stato violentissimo. La conducente del veicolo su cui viaggiavano le due giovani poi decedute, riferiscono diverse fonti, lotterebbe tra la vita e la morte. Trasportato in ospedale, ma in condizioni non serie, anche l’uomo alla guida dell’altra macchina. Il tratto di strada teatro della tragedia non è nuovo alle cronache per quanto riguarda simili incidenti: un giovane operaio, mesi fa, avrebbe perso la vita proprio in quella lingua di asfalto.