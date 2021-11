Tina Cipollari svela la sua opinione su Ida Platano: “Che tu sia una donnettina l’avevo sempre sospettato”

Uomini e Donne

Ida Platano non riesce a sentire dei sentimenti per Diego Tavani, che, invece, è innamorato. Tina Cipollari ha attaccato duramente la Dama nella puntata del 17 novembre.

Tina Cipollari ha commentato la situazione sentimentale di Ida Platano con Diego Tavani. I due protagonisti del parterre hanno costruito una bella conoscenza, che è andata anche oltre il lato superficiale, ma sono nati i primi problemi. Secondo l’opinionista la colpa è tutta della Dama.

Tina Cipollari attacca Ida Platano a Uomini e Donne: la situazione amorosa della Dama

Ida Platano riesce a trovare dei Cavalieri interessati a lei e anche validi a Uomini e Donne, ma poi fa di tutto per distruggere quello che crea.

Non si capisce se lo faccia per restare nel programma o perché è proprio così, ma propenderei per la seconda.

Anche con Diego Tavani, a cui nulla di negativo si può dire, le cose non vanno del tutto. Il Cavaliere è innamorato e pronto alla convivenza: “Io sono innamorato di Ida, gliel’ho detto e glielo dico tutti i giorni… Palese… Se esco da qui con te ho la valigia pronta qua fuori“. Tra i due è sbocciata anche la passione: “Ci siamo spogliati delle paure e siamo stati insieme“, ma le cose comunque non vanno.

Ida Platano si sente frenata e non prova gli stessi sentimenti de Cavaliere: “Io sono più razionale… Ho paura e sono leggermente frenata… Sto benissimo quando sono con lui“.

Qualche problema lo doveva pur trovare no? Tina Cipollari ha attaccato Ida Platano duramente per la sua situazione amorosa.

Tina Cipollari non apprezza l’atteggiamento di Ida Platano con Diego Tavani

Diego Tavani e Ida Platano vivono un periodo complicato. Il Cavaliere non ha accettato di buon grado il fatto che la Dama non provi sentimenti per lui: “Una persona se ti entra dentro, ti entra dentro anche al primo sguardo“.

Tina Cipollari ha detto la sua opinione su Ida Platano e su questa situazione senza filtri: “Raro trovarlo… Ti metti a fare pure la schizzinosa?… Sei proprio superficiale Ida, io che tu sia una donnettina l’avevo sempre sospettato ma oggi ne ho la conferma… Sei proprio stupidina… Il mondo va per traverso“.

L’espressione impassibile di Ida Platano, mentre si rapportava con Diego Tavani faceva ancora più innervosire: “La Fata Turchina… Metterci un po’ più d’entusiasmo… Diventa insopportabile… Non ti piace abbastanza… Ma a chi vuoi imbrogliare?“.

Tina Cipollari non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata anche a Gemma Galgani: “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare… Sono diventate un corpo e un anima… La plagia, tanto a lei va tutto male… Tu la influenzi“.