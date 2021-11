Uccide la moglie, i figli di 5 e 2 anni e la suocera: terribile strage in famiglia a Sassuolo

Cronaca Nera

Terribile vicenda quella riportata da Sassuolo negli ultimi minuti: un uomo avrebbe ucciso tutta la sua famiglia, incluse le figlie piccole, per poi togliersi la vita. Sono ancora pochi i dettagli che arrivano dal modenese, ma dai primi accertamenti non ci sarebbero dubbi su cosa sia accaduto.

Strage a Sassuolo, uomo stermina la sua famiglia e si uccide

La notizia viene battuta in questi minuti ed è in corso di aggiornamento, ma dai primi accertamenti si tratterebbe di una strage difficile da raccontare: un uomo, le cui generalità non sono state ancora diffuse, ha ucciso la moglie, le figlie e la suocera.

Lo sterminio sarebbe avvenuto tra le 15 e le 16 di oggi, in un appartamento di via Manin a Sassuolo provincia di Modena. Sul posto la squadra mobile, che ha isolato l’intera area per permettere di effettuare tutti gli accertamenti del caso, anche se la tragedia avrebbe modalità già abbastanza chiare. Secondo quanto riportato da fonti locali, l’uomo ucciso a coltellate i membri della sua famiglia, per poi togliersi la vita.

Sassuolo: uccide a coltellate la moglie, i figli piccoli e la suocera

Sono quindi 5 le vittime accertate: oltre alla moglie (o compagna/convivente secondo quanto riferisce la Gazzetta di Modena), nell’appartamento di Via Manin a Sassuolo sono state uccise anche due piccoli bambini, rispettivamente di 5 e 2 anni secondo le prime informazioni che arrivano dal modenese.

L’ultima vita è la nonna delle bimbi, una donna di 64 anni che sarebbe la suocera dell’uomo. Dopo averle uccise, l’uomo si è tolto la vita, ma per ora non sono stati diffusi dettagli sulla modalità del gesto. Viene riportato però che che i corpi delle vittime sarebbero stati ritrovati proprio di fianco al padre.

Sul posto ci sono non soltanto la squadra mobile della Polizia, i Carabinieri e anche gli agenti del Ris, il reparto investigazioni scientifiche cui spetta il compito di far luce su questa immane tragedia, avvenuta una settimana prima della Giornata contro la violenta contro le donne.