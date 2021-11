City of Crime: la trama ed il cast del film in onda su Rai3 giovedì 18 novembre 2021

TV e Spettacolo

Chadwick Boseman torna in televisione su Rai3 con l'adrenalinico film City of Crime. L'indimenticato Pantera Nera interpreta qui un agente pronto a tutto pur di assicurare alla giustizia due sanguinosi latitanti in fuga.

Chadwick Boseman è il compianto protagonista del film in onda questa sera giovedì 18 novembre 2021 su Rai3. L’attore statunitense compare qui in City of Crime del 2019 in una delle sue ultime interpretazioni, con il pubblico che può ammirarlo nel ruolo del detective Andre Davis intento a catturare due pericolosi uomini macchiatisi di una carneficina durante l’acquisto andato storto di una partita di cocaina. La pellicola va in onda a partire dalle ore 21:30 circa sul terzo canale della televisione pubblica. Scopri la trama ed il cast del film.

City of Crime: il cast della pellicola in onda su Rai3

City of Crime (dal titolo in lingua originale di 21 Bridges) è un film del 2019 diretto da Brian Kirk, regista nordirlandese che in passato aveva anche preso parte alla regia di alcuni episodi della famosa serie tv Il Trono di Spade.

Il protagonista indiscusso del film è interpretato da Chadwick Boseman, indimenticato attore recentemente scomparso, apprezzato dal grande pubblico per la sua iconica interpretazione del personaggio di Pantera Nera del Marvel Cinematic Universe.

Al suo fianco nei ruoli secondari compaiono anche Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch e J. K. Simmons.

City of Crime: la trama del film in onda su Rai3

La vendita di una ingente partita di cocaina a New York si trasforma in una strage di agenti di polizia per mano di due ex militari dalle indubbie qualità di assassini. Uno è Ray Jackson, reduce della guerra in Iraq, mentre l’altro è tale Michael Trujillo, a suo tempo congedato con disonore dall’arma.

Ad occuparsi del caso è incaricato il detective Andre Davis, che per cercare di catturarli avrà al fianco l’agente della narcotici Frankie Burns ed una squadra di tiratori scelti pronti ad intervenire.

Andre si batterà con tutto se stesso per consegnare alla giustizia i due fuggitivi e metterà a frutto tutta la sua esperienza personale, che lo vede rimasto orfano del padre poliziotto morto in servizio, oltre alle sue capacità strategiche che lo renderanno in grado di gestire la divisione di New York di Manhattan, bloccando ponti e tunnel per tutta la notte per riuscire nel suo intento.