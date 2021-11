Doblò precipita dal viadotto dell’autostrada su una linea ferroviaria: ci sono un morto e diversi feriti

Cronaca Italia

È di questi minuti la notizia riguardante un brutto incidente avvenuto sulla A15 nel parmense. Un pulmino sarebbe precipitato da un viadotto invadendo una linea ferroviaria che passava di sotto, ci sarebbero un morto e diverse persone ferite. Secondo quanto si apprende, l’incidente è avvenuto da poco e al momento le informazioni sarebbero scarne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.

Il Doblò sarebbe finito sulla sottostante linea ferroviaria, fortunatamente non risulta al momento il coinvolgimento di treni, anche se pare fosse in transito un treno regionale.

Pulmino precipita dal viadotto sull’autostrada A15

Secondo le primissime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto un Doblò adibito al trasporto di persone disabili, il mezzo sarebbe precipitato da un viadotto dell’autostrada A15 Parma-La Spezia sulla linea ferroviaria sottostante la Bologna-Piacenza, a Pontetaro, località Case Rosi.

Nel drammatico incidente sarebbero rimaste coinvolte diverse persone, dalle prime informazioni, si apprende da Gazzetta di Parma ci sarebbe una vittima accertata e almeno 3 persone ferite di cui una in gravi condizioni.

La vittima sarebbe una persona di giovane età.

Soccorritori a lavoro sulla A15 dopo l’incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari provenienti da Pontetaro, Noceto, Fidenza e Parma. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare alcune persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Al momento, versione ancora in attesa di conferma, la vittima sarebbe un giovane disabile.

Come si legge sempre su Gazzetta di Parma, la linea ferroviaria risulta al momento interrotta, non risulterebbero treni coinvolti; in quel momento pare fosse in transito un treno regionale, i passeggeri sarebbero rimasti illesi ma pare che anche per loro sia stata disposta assistenza.

Anche il tratto autostradale coinvolto è stato al momento chiuso e il traffico sospeso. Il traffico relativo alla rete di Alta Velocità non è rimasto coinvolto nell’incidente e il traffico prosegue regolarmente.