Ida Platano beffata al momento della scelta a Uomini e Donne. Dopo i petali rossi, lo studio si ammutolisce

Uomini e Donne

Ida Platano ha deciso di scegliere Diego Tavani a Uomini e Donne, nella puntata del 18 novembre. I due non escono comunque insieme per scelta del Cavaliere, duramente attaccato.

Situazione surreale oggi a Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso di scegliere Diego Tavani, ma le cose non sono andate come la Dama si aspettava. Anche se il Cavaliere ha risposto in modo affermativo, i due non sono usciti insieme dallo studio.

Infatti, Ida Platano ha avuto una delusione, subito dopo la scelta. La storia con Diego Tavani potrebbe essere già al capolinea.

Ida Platano ha scelto Diego Tavani a Uomini e Donne

Nei lunghi anni di messa in onda di Uomini e Donne ne abbiamo viste davvero di ogni colore ma nessuna come ciò che è successo oggi.

Dopo puntate e puntate in cui Diego Tavani professava amore a Ida Platano, lamentando, invece, il suo maggiore distacco, la Dama, oggi ha stupito tutti e l’ha scelto: “Io di sicuro Diego sento delle cose per te… Tu mi dici vorrei uscire un giorno da qua con te, io non adesso ma subito“. Una mossa davvero coraggiosa e anche chi non apprezza molto la Dama, deve concordare che oggi ha dimostrato che è lì davvero per conoscere qualcuno.

Ma Ida Platano ha dimostrato anche un’altra cosa, di avere tanto intuito.

Sì perché su Diego Tavani aveva ragione lei e ci aveva visto giusto. Il Cavaliere ha avuto un attimo di evidente panico dopo la scelta di Ida Platano: “Io non me l’aspettavo sinceramente in questo momento“. Ma ha comunque fatto finta di nulla. Quindi c’è stato il ballo, i petali rossi e anche la benedizione di Maria De Filippi: “Son contenta, spero davvero che vada tutto bene“.

Peccato che l’idillio sia durato al massimo cinque minuti, seguiti i quali, Ida Platano è stata praticamente lasciata da Diego Tavani.

Ida Platano lasciata subito dopo la scelta a Uomini e Donne

Ida Platano, dopo la romantica scelta a Uomini e Donne, si è ritrovata in un incubo.

Prima di lasciare lo studio, la Dama ha voluto chiarire una discussione sospesa con Tina Cipollari: “Prima di andare via ci tengo a dirti delle cose… Cercare di stare attenti alle parole che si usano“. Da qui è successo di tutto.

Diego Tavani ha approfittato di questa discussione tra le due protagoniste del dating show per darsela a gambe e cambiare la sua idea sulla scelta: “Io mi voglio risedere, perché visto come stanno le cose io non me la sento… Ha cose irrisolte “. Una situazione assurda, che può essere giustificata solo dalla falsità del Cavaliere, che non è mai voluto andare via dal programma, ma voleva solo rompere la coppia, buttando la colpa alla Dama.

Ida Platano è gelata, come tutto lo studio: “Non ha senso adesso… Cosa c’entra noi con Tina… Io non posso stare con uno che sceglie e dopo 5 minuti mi molla… Per me è più importante di un ti amo“. Gianni Sperti ha attaccato duramente il Cavaliere: “Mi dispiace Diego ma io non me la bevo… Mi cade un mito… Dovresti essere l’uomo più felice al mondo… Al posto di Ida io in questo momento non uscirei più… Tu hai avuto paura… Arrampicando sugli specchi“.