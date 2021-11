TV e Spettacolo

Ignazio Moser è un volto noto al grande pubblico, dalla sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia nel 2017. In quella fortunata edizione del Grande Fratello Vip, il figlio del famoso ciclista, trovò anche l’amore con la sorella di Belen Rodriguez: Cecilia.

Da allora l’amore tra i due va a gonfie vele, malgrado anche la lontananza dovuta alla partecipazione del ciclista all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Da ottobre, però, Ignazio Moser ha preoccupato i suoi followers con un annuncio spiazzante. Il ciclista ha raccontato di soffrire di un problema di salute.

Adesso, Ignazio Moser ha dato degli ulteriori dettagli sul suo stato fisico.

Stato di salute di Ignazio Moser: l’annuncio misterioso a ottobre

Ignazio Moser ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il figlio del famoso ciclista ha stupito tutti per la grande forza dimostrata e il consistente apporto che ha potuto portare al gruppo dei naufraghi. Lo sportivo, però, ha vissuto in seguito dei momenti difficili per un problema di salute.

Infatti, a ottobre, un post di Ignazio Moser ha allarmato i followers: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi“.

L’ex ciclista non ha svelato il problema che lo affliggeva, facendo anche pensare a qualcosa di psicologico: “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso)… Almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri“.

Un mistero che, però, ora è stato svelato. Ignazio Moser ha parlato del suo problema di salute, spiegando di cosa soffrisse.

Ignazio Moser e la sua malattia: la situazione odierna

Ignazio Moser ha dovuto subire alcuni problemi di salute. Il figlio del famoso ciclista è anche scomparso per un periodo dai social network. Adesso Ignazio Moser ha svelato dei dettagli sulla sua malattia, rispondendo a una domanda di un follower su Instagram: “Come stai Ignazio? Superato quel maledetto problema fisico?“.

Ignazio Moser ha svelato di essere guarito e di aver sofferto a causa di un parassita intestinale: “Direi proprio di si. Non si è capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante che ora la cosa sia superata.

Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come un’esperienza di…“.