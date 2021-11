Mocho su Food Network con la seconda stagione di “This is America”! La video-intervista in esclusiva

TV e Spettacolo

Da venerdì 12 novembre è in onda la seconda stagione di "This is America", il viaggio a stelle e strisce in compagnia di Mocho.

Da venerdì 12 novembre è in onda su Food Network (canale 33 DGTV) la seconda stagione di This is America, il viaggio a stelle e strisce in compagnia di Mocho. All’anagrafe Massimo Donati, Mocho è il food youtuber da più di 11 milioni di visualizzazioni appassionato di junk food e cibo godurioso. E sono proprio la sua energia e il suo entusiasmo a condurre i telespettatori in un succulento viaggio culinario da una costa all’altra degli USA, in una sfida all’ultima goccia di burro, come sul ring di una sfida di Wrestling, per eleggere il piatto Re della cucina americana.

This is America, le anticipazioni del programma tv

Nella puntata di venerdì 19 novembre, in onda alle ore 23 su Food Network, il brianzolo Mocho ci porterà alla scoperta di uno dei piatti cult della Pennsylvania: i Chicken ‘n Waffles.

Dopo le Buffalo Wings di New York e il Chili Dog della California arriviamo al terzo episodio: il colpo di scena è garantito!

Infatti, This is America non è semplicemente un format di video ricette o un viaggio tra i migliori piatti degli USA, è un vero e proprio torneo che mette a confronto i piatti più iconici statunitensi.

In stile irriverente da Yankee navigato, Mocho cucina in ogni puntata una pietanza che dovrà misurarsi con quella della puntata successiva, attraverso tre parametri di giudizio: look, power e skills. Grafiche da videogame, ovazioni da stadio, slowmotion da acquolina in bocca. Nelle 10 Puntate della seconda stagione non mancheranno riferimenti storici, consigli culinari e di viaggio, ingredienti segreti, e novità come il Closet of dreams, l’armadio dei sogni di Mocho, una dispensa segreta in cui approfondire salse, spezie ed ingredienti speciali.

La produzione televisiva è interamente realizzata da Realize Networks, la talent agency n°1 nel food fondata più di 10 anni fa da Pasquale Arria. In occasione del lancio del programma, abbiamo intervistato Mocho per parlare con lui della sua passione per la cucina, l’America, la vita privata e i progetti in arrivo!

Tra giochi, colpi di scena e anticipazioni (un possibile store in vista targato Mocho?) ecco la video intervista!

Chi è Mocho

Al grido di “Ho fame!”, il brianzolo Massimo Novati, conosciuto da tutti come MOCHO, ha iniziato a muovere i primi passi trasformando le sue giornate in ufficio in ironici momenti nei quali recensire strani (e gustosi!) snack provenienti dall’Asia.

Metti una camera, uno stile ironico e inusuale ed ecco che il boom non si è fatto attendere tanto che nel 2018 sbarca su YouTube con una nuova serie di video per Cucina da Uomini dove trova spazio la sua passione per il junk american food e per il barbecue. Non si fanno attendere video-ricette con tipici piatti americani rivisitati con il suo tocco deluxe o anche simpatiche e goduriose rivisitazioni dei piatti legati alla nostra cucina, sempre caratterizzate dall’abbondante stile di Mocho.

Nel 2020 è protagonista del suo primo programma tv “This is America” in onda su Food Network Italia con un successo incredibile. Il format esagerato e irriverente, interamente prodotto da Realize Networks, è il primo interamente dedicato alla cucina Made in USA in Italia. Lo show viene riconfermato per una seconda stagione, al via il 12 novembre 2021. Mocho è stato anche tra i volti del programma Ogni Mattina, in onda su Tv8.