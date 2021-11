Pensioni dicembre, maxi assegno in arrivo con tredicesima e bonus Natale: chi potrà riceverli

Pensioni

Il mese di dicembre sarà il più cospicuo per molti pensionati italiani. È infatti in arrivo la tredicesima e anche la gratifica natalizia, ma non sarà per tutti. Ecco chi potrà ricevere le maggiorazioni.

Pensioni di dicembre 2021, gli importi extra in arrivo

La pensioni di dicembre saranno erogate sul conto corrente il primo giorno bancabile del mese, dunque il 1° dicembre. Alcuni pensionati, però, potranno ritirarle già a partire dalla prossima settimana comprese di tredicesima e della gratifica natalizia.

Il maxi assegno di dicembre sarà reso più ricco dalla gratifica, detta anche bonus Natale, che però non spetterà a tutti i pensionati: questo importo aggiuntivo è infatti riservato ai titolari di una pensione minima.

Pensioni di dicembre, che cos’è il bonus Natale e a chi spetta

Il bonus Natale è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2001. Per i pensionati che percepiscono un assegno minore o uguale a 6.695,91€, l’importo aggiuntivo sarà corrisposto per intero e sarà pari a 154,94€. Per chi invece percepisce un importo complessivo compreso tra 6.695,91€ e 6.850,85€ sarà corrisposta la differenza tra 6.850,85€ e l’importo della propria pensione.

Oltre la soglia dei 6.850€ si ha diritto solo alla mensilità extra della tredicesima. Per ricevere l’importo extra, il limite reddituale è fissato a 10.043,87€ o, se il pensionato è coniugato, a 20.087,73€ annui complessivi. La gratifica di Natale sulla pensione è riconosciuta a:

soggetti titolari di pensione delle gestioni private;

iscritti alla gestione ex Enpals.

Mentre sarebbero esclusi i soggetti titolari di pensione di invalidità civile, assegni sociali e pensioni sociali, pensioni supplementari, indennizzi dei commercianti, pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, pensioni internazionali non tassate in Italia.

Pensioni di dicembre, come e dove verificare l’importo del maxi assegno

Il maxi assegno del mese di dicembre può essere verificato in qualsiasi momento sul sito dell’Inps, accedendo al proprio profilo con autenticazione di identità digitale tramite:

Carta nazionale dei servizi CNS;

Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID;

Carta di identità elettronica CIE.

In questo modo sarà possibile verificare l’erogazione e l’importo della tredicesima e dell’eventuale bonus Natale.