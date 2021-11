Uomini e Donne anticipazioni 18 novembre: Tina Cipollari stuzzica Gemma Galgani. Il periodo nero della Dama

Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha mai apprezzato il carattere di Gemma Galgani. Da anni, ormai, le due donne litigano quotidianamente nelle puntate di Uomini e Donne. Tina Cipollari ha sempre considerato la Dama torinese come finta e interessata solamente ai ragazzi più giovani. Le più feroci litigate, infatti, sono nate nel periodo in cui Gemma Galgani usciva con un Cavaliere ventenne.

Anche nell’edizione 2021/2022 del dating show, i battibecchi non sono mancati. Gemma Galgani ha frequentato per breve tempo Pierluigi, ma la storia è naufragata. In seguito, la Dama torinese ha stretto una conoscenza con Costabile.

Tra i due le cose sembravano perfette e sono nati anche tanti baci. Il Cavaliere, però, ha lasciato la Dama per le sue continue lamentele. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 18 novembre, Tina Cipollari prenderà in giro Gemma Galgani per essere rimasta senza corteggiatori, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 18 novembre: Tina Cipollari ironica con Gemma Galgani

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 18 novembre Tina Cipollari farà delle battute contro Gemma Galgani.

Tutto partirà dalla situazione sentimentale attuale della Dama. Gemma Galgani, infatti, è stata recentemente lasciata da Costabile. La Dama torinese non l’ha presa molto bene e nelle ultime registrazioni ha pianto e cercato un confronto con il Cavaliere. Costabile, dal canto suo, sta già provando a conoscere nuove Dame.

Nella puntata del 18 novembre sembra che la Dama torinese, continuerà a professare la sua delusione per come sia terminata la situazione con il Cavaliere. Tina Cipollari ironizzerà sulla situazione, sottolineando il fatto che Gemma Galgani sia rimasta sola.

Uomini e Donne anticipazioni 18 novembre: un corteggiatore non si presenta in studio?

A Uomini e Donne, nella puntata del 18 novembre, secondo le anticipazioni, non si parlerà solo di Gemma Galgani e dei protagonisti del trono over. Anche il trono classico potrebbe essere protagonista. In particolare sembra che un corteggiatore di Andrea Nicole Conte, non si presenterà all’appuntamento in studio. Si tratta di Alessandro.

Guai in vista per la tronista, che si trova come pretendenti solo Alessandro e Ciprian? Cosa sarà successo tra i due e come reagirà Andrea Nicole Conte alla notizia?