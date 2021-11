Adriana Volpe contro Alex Belli al Grande Fratello Vip: viene a galla la verità sul matrimonio dell’attore

Grande Fratello

Lo studio del Grande Fratello Vip accoglie Alex Belli, che ha momentaneamente lasciato la Casa per una resa dei conti con Adriana Volpe. L’opinionista reputa “non certificato” il matrimonio dell’attore con Delia Duran, che ritiene non essere sua moglie in quanto non riconosciuta come tale né dalla Chiesa né dallo Stato. Stizzita la reazione dell’attore.

Alex Belli giunge in studio e affronta Adriana Volpe al GF Vip

Arriva una vera e propria resa dei conti tra Alex Belli e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip.

Nel corso della precedente puntata, infatti, l’opinionista del reality ha espresso più di un dubbio circa il matrimonio dell’attore con la moglie Delia Duran, celebratosi quest’estate. La conduttrice non riterrebbe valide tali nozze poiché, a suo dire, il concorrente sarebbe ancora sposato, a livello ufficiale, con la modella Katarina Raniakova.

Accusa che non è andata giù ad Alex Belli, che ha considerate irreali le illazioni della Volpe. Questa sera, però, arriva tra i due un ulteriore confronto: lo studio del Grande Fratello Vip diventa un’arena in cui entrambi si fanno portavoce delle rispettive convinzioni.

Se, come si dice, la verità sta nel mezzo, questa sera qualche altarino viene a galla e il confronto promette scottanti rivelazioni.

Alex Belli e Adriana Volpe a confronto

In studio Adriana Volpe e Alex Belli si ritrovano faccia a faccia, con l’opinionista intenzionata sin da subito a fare chiarezza: “Abbiamo l’opportunità di fare chiarezza. Tu hai detto: ‘Adriana, ripigliati e informati’. Io ho avuto questi 3 giorni per informarmi. Sono andata sui tuoi social e ho guardato quello che anche tu hai raccontato. Intanto so che c’è stata una promessa di matrimonio, che sei stato alle Maldive, ti sei messo in ginocchio, tutto è stato ripreso, c’era il cameraman… Una cosa toccante.

Quindi questa è la promessa di matrimonio. Alla promessa segue il matrimonio, e quindi avete organizzato il matrimonio religioso. E qui faccio un passo indietro: quello civile non lo puoi fare perché risulti essere ancora sposato, cioè non ancora divorziato. Quindi un altro matrimonio civile non hai potuto farlo. Quindi abbiamo capito che Delia non è la tua moglie civile“.

Alex Belli controbatte: “Quella è stata una promessa di matrimonio, poi abbiamo sentito l’esigenza di chiamare tutte le nostre famiglie e di celebrare una liturgia della parola.

All’interno ci sono le nostre promesse di matrimonio, punto e basta. Purtroppo non ho potuto fare il divorzio. È un matrimonio religioso davanti a Dio per noi. Come quelli che si vanno a sposare con la Chiesa ortodossa, o in Tibet… Io ho fatto questa cosa qua perché avevamo l’esigenza di sigillare il nostro amore“.

Adriana Volpe mette l’attore alla strette: “Delia non è tua moglie“

Le motivazioni di Alex Belli non convincono Adriana Volpe, che ritiene che su questo aspetto vada fatta ulteriore chiarezza: “Sì, ma bisogna dare un messaggio chiaro agli italiani.

Perché chi segue dice: ‘Anche io sono separato, mi posso risposare in chiesa’“. E aggiunge: “Tu sei separato e non divorziato. Io domando: mi sembra che anche Delia sia ancora sposata perché ad oggi non ha il divorzio nemmeno lei. Quindi siete due persone che non sono ancora divorziate. E se così fosse, mi spieghi com’è possibile fare un giuramento di matrimonio, un amore che deve essere eterno, dove tu giuri fedeltà, se entrambi siete ancora ufficialmente sposati? Capisci che la Chiesa non accetta?“.

L’opinionista è agguerritissima: “Nella Casa devono sapere che Delia non è tua moglie né per lo Stato né per la Chiesa“.

Alex Belli reagisce stizzito: “Non ti permetto di entrare nella mia relazione“

Adriana Volpe fa poi il punto della sua amicizia con Soleil Sorge, confrontandola con l’amore per Delia Duran: “Voglio arrivare qua: ti ho seguito e ti vedo nella Casa vero quando sei con Soleil, ma quando ti relazioni con Delia perdonami ma c’è qualcosa che a me non torna“. Alex Belli però attacca duramente l’opinionista: “Abbiamo girato il mondo e non ti permetto di entrare nella mia relazione, nel mio amore indissolubile che ho con Delia. Con Soleil è una storia di amicizia, ma non confondiamolo con l’amore“. L’attore fa poi una dichiarazione d’amore alla sua Delia: “Io amo Delia sopra ogni cosa e non c’è nessuna cosa che mi può portare via da lei. Voglio e ti chiedo di non entrare nel giudizio del mio amore con Delia perché non lo conosci“.

L’opinionista chiede poi all’attore se queste dinamiche con Delia siano state elaborate in precedenza: “Tutta sta tarantella è stata pianificata prima o l’hai subita stando nella Casa?“. Ma l’attore chiarisce tutto: “Io non sono d’accordo con l’intervento di Delia e ti dico: prima di entrare qui la promessa che ci siamo fatti è quella di difendere il nostro amore sopra ogni cosa. Quindi l’unica cosa che ci siamo detti è stata questa“.