Davide Silvestri contro Soleil Sorge dopo lo scherzo al Grande Fratello Vip: l’attore promette vendetta

Grande Fratello

Uno scherzo di Soleil Sorge ai danni di Davide Silvestri ha provocato l’immediata reazione del ragazzo. Al Grande Fratello Vip l’attore, confidandosi con l’amico Alex Belli, promette vendetta contro la coinquilina, rea di avergli gettato della farina negli occhi e di avergli procurato bruciore.

Soleil Sorge provoca Davide Silvestri: lo scherzo al GF Vip

Un momento di svago nella Casa del Grande Fratello Vip ha lasciato più di uno strascico in Davide Silvestri. Tutto è nato da una serata di festeggiamenti per il compleanno di Aldo Montano, con i concorrenti che si sono cimentati nella preparazione di pizze per la cena.

Al termine della serata, come in una gara, è stato eletto il concorrente, tra Soleil Sorge e Davide Silvestri, ad aver realizzato la miglior pizza. E la vittoria è andata a Soleil che, in preda alla gioia e alle esultanze, ha tirato della farina addosso al coinquilino.

Il ragazzo si è subito allontanato mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e donne continuava a rincorrerlo con il pacco di farina in mano. E, al termine, ha accusato bruciore agli occhi per la farina che gli è stata lanciata.

Uno scherzo che Davide Silvestri non ha particolarmente gradito, come si evince dal fine serata quando ha promesso vendetta contro Soleil.

Davide Silvestri contro Soleil Sorge: “La pagherà amaramente“

In cucina, Davide Silvestri si è confidato con l’amico Alex Belli e, rivolgendosi alla Sorge, ha deciso di voler mettere in azione la propria vendetta. In un video, condiviso anche su Twitter da Vicolo delle News Official, si vede Davide sfogarsi: “La pagherà amaramente, ricordati queste mie parole. Deciderò poi quando sarà il momento, ma la pagherà, la umilierò, la farò piangere“.

Il suo tono di voce, così come la sua reazione allo scherzo, hanno generato le risate dell’attore che gli ha detto: “Sei sempre il solito esagerato“.

Ma, stando alla dichiarazione successiva e al tono più serio utilizzato, sembra che Davide Silvestri non abbia realmente digerito lo scherzo e che voglia così vendicarsi: “No mi ha fatto male, mi ha fatto male agli occhi e non sto scherzando. La pagherà, scherzare sì ma fino a un certo punto“. Tra Davide Silvestri e Soleil Sorge c’è sempre stata una grande amicizia, fatta di risate e complicità. Uno scherzo come questo potrebbe aver compromesso tutto?