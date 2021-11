Gianmaria Antinolfi prende le distanze da Soleil Sorge: “Deve lasciarmi stare”. Duro sfogo al GF Vip

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi si dice stufo e appesantito dai continui gratuiti attacchi che quotidianamente riceve da Soleil Sorge. Al Grande Fratello Vip l’imprenditore sembra essere arrivato al limite, al punto da sfogarsi con Manila Nazzaro e parlare con lei delle frecciatine che la ragazza costantemente gli riserva. “A un certo punto ti rompi il ca**o“, il duro sfogo in giardino.

Gianmaria Antinolfi sfinito dalle provocazioni di Soleil Sorge

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip sembra destinato a un punto di non ritorno.

Se, dopo il burrascoso passato amoroso, hanno inizialmente cercato di riavvicinarsi e trovare una quadra, adesso il loro legame pare irrimediabilmente compromesso. Complici soprattutto le costanti frecciatine che la ragazza quotidianamente indirizza all’imprenditore napoletano, per ottenere da lui una reazione ed arrivare così allo scontro.

Una situazione cui Gianmaria non vuole più sottostare e che l’ha portato a sfogarsi apertamente con Manila Nazzaro in giardino. “10 frecciatine in 3-4 giorni, a un certo punto ti rompi il ca**o perché sono gratuite” esplode il ragazzo confrontandosi con la coinquilina, in riferimento a Soleil.

Manila sembra voler prendere le difese dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, spiegandogli come il suo comportamento sia ironico: “Lei è così, lei lo fa anche ironicamente. Anche quando non c’entra niente tira fuori delle cose“.

Gianmaria Antinolfi prende le distanze da Soleil Sorge: “Deve lasciarmi stare“

Tuttavia le difese a Soleil Sorge non vanno giù a Gianmaria Antinolfi, che sbotta: “No Manila, rompe le pa**e a un certo punto. Quando inizia a rompe le pa**e…“.

Dal confronto con Manila emerge, a seguire, un retroscena su alcune pesanti parole che Soleil avrebbe pronunciato nei confronti dell’imprenditore. In questo caso la Nazzaro condanna gli insulti, ma torna a difendere lo spirito ironico della discussa coinquilina: “Katia mi ha detto che ti ha detto un sacco di cose brutte, e su quello io non sono mai d’accordo. Per quanto riguarda invece le frecciatine, fregatene. Anche con l’ironia…“.

Ma Gianmaria ne è convinto e prende ancora una volta le distanze da Soleil: “Deve lasciarmi stare. Una volta sì, due volte sì, la terza volta no. Perché io non rompo il ca**o a nessuno e non voglio essere toccato da nessuno“.

“Hai un altro carattere tu” la risposta di Manila, che mette in luce l’incompatibilità caratteriale tra Soleil e Gianmaria. I due coinquilini, infatti, continuano a viaggiare su binari paralleli senza possibilità alcuna di incrociarsi.