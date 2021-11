Jessica Selassié boccia Uomini e donne: “Non andrebbe più fatto”. Il secco giudizio sul programma

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip le sorelle Selassié, nel corso di una chiacchierata, si sono addentrate in un discorso che ha coinvolto un altro programma pilastro di Mediaset: Uomini e donne. Parlando di Sophie Codegoni e della rottura tra l’ex tronista e Matteo Ranieri, Jessica Selassié si pronuncia sullo show di Maria De Filippi bocciandolo con un secco giudizio.

Uomini e donne nella chiacchierata tra le sorelle Selassié

Nella Casa del Grande Fratello Vip le telecamere hanno intercettato le sorelle Selassié nel corso di una chiacchierata in veranda.

In quell’occasione Lucrezia, Jessica e Clarissa stavano parlando dei concorrenti al televoto, tra cui Sophie Codegoni. E, parlando della ragazza, hanno tirato in ballo la sua partecipazione alla passata stagione di Uomini e donne, nella quale ha vestito i panni di tronista. La sua scelta era ricaduta su Matteo Ranieri ma, nel corso dell’estate, la coppia non ha retto l’urto e ha deciso di lasciarsi dopo una breve frequentazione.

Chiacchierando tra di loro, le sorelle Selassié parlano di Sophie e della sua delusione per questa brusca rottura e per le successive critiche social che ha ricevuto.

Jessica Selassié su Uomini e donne: “Non andrebbe più fatto“

Clarissa, in riferimento alle nomination che questa settimana vedono al televoto anche Sophie Codegoni, rivela alle sorelle: “Speriamo non esca Sophie. Lei vuole un sacco rimanere anche perché mi ha detto che questa estate ha ricevuto un sacco di odio per questa storia con questo tizio, che non ha funzionato“. A quel punto Jessica prende una posizione netta su Uomini e donne, ammettendo: “Ma infatti è per questo che secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto“.

Clarissa spiega che non è il programma in sé, ma Jessica ritiene che nell’ultimo periodo le coppie da lì uscite non siano sopravvissute: “Tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutti“.

Clarissa, in riferimento al trono di Andrea Damante e Giulia De Lellis della stagione 2015/16, prova a spiegare alla sorella: “Dopo il trono di Dama ci sono state un sacco di coppie che tuttora restano insieme“. Un esempio che però pare non aver convinto Jessica, che resta così dell’idea che Uomini e donne debba chiudere i battenti.