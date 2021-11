Lo Zecchino d’Oro: Carlo Conti ancora al timone, ma i fan perdono Mara Venier. Cosa succede allo storico show

Programmi TV

La kermesse canora dedicata alle interpretazioni dei più piccini sta per tornare in televisione con delle novità. Ecco chi dovrebbe condurre il format e le novità a riguardo.

Il 2021 sarà un anno speciale per i piccoli amanti dello Zecchino d’Oro perché quest’anno la kermesse per i più piccoli andrà in onda ben due volte. Dopo lo spostamento dell’edizione del 2020 a maggio del 2021, si avvicina sempre più quella che è l’edizione di quest’anno con le date segnate in rosso in calendario che sembrano essere quelle del 3, 4 e 5 dicembre prossimi. A proposito dei prossimi impegni televisivi sembra che dovrebbe essere nuovamente Carlo Conti ad occuparsi di questa edizione, in qualità sia di direttore artistico che di conduttore, con le voci che parlano con insistenza di una mancata conferma per Mara Venier.

Lo Zecchino d’Oro torna in televisione

Sta per tornare la kermesse dove a farla da padrone sono le canzoni interpretate dai piccoli cantanti che concorrono alla gara per eleggere il migliore dei testi e l’autore in questione. Dopo lo stop forzato dell’edizione di dicembre 2020 a causa delle difficoltà date dalla pandemia di Covid-19 lo Zecchino d’Oro ritornerà in onda nella sua consueta collocazione pre Natalizia con le date designate che paiono essere proprio quelle del 3, 4 e 5 dicembre prossimo.

L’appuntamento si terrà come sempre su Rai1 a distanza di qualche mese da quello di maggio 2021, quando a presentare fu un coppia di pesi massimi della televisione pubblica. L’ultima edizione si è svolta infatti in due studi differenti che hanno visto coinvolti Carlo Conti, in qualità di direttore artistico e di colui il quale presentava la canzone in gara, e Mara Venier, in diretta dallo studio di Domenica In con la presenza della giuria di Vip pronti a votare le canzoni appena ascoltate.

Chi condurrà lo Zecchino d’Oro: le indiscrezioni su Carlo Conti e Mara Venier

Proprio i due conduttori della passata edizione sono finiti al centro dei rumors per la conduzione del prossimo dicembre.

Stando alle voci che circolano sul web, soprattutto quelle rilanciato dal sempre informato sito di TvBlog, pare che dei due sia stato confermato solo Carlo Conti, ovviamente nel suo doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Nella fattispecie il conduttore dovrebbe occuparsi della gara finale, quella che si terrà il domenica 5 dicembre nel pomeriggio dopo la puntata di Domenica In proprio di Mara Venier che rimarrebbe fuori dal progetto, mentre a presentare le semifinali dovrebbero essere Francesca Fialdini e Paolo Conticini, in onda il 3 e il 4 dicembre 2021 nella fascia oraria al posto de La Vita in Diretta.