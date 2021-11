Teresanna Pugliese a Uomini e Donne svela dei retroscena su Francesco Monte. Gianni Sperti sintetizza: “Corna”

Uomini e Donne

Teresanna Pugliese è tornata come ospite a Uomini e Donne. L'amata ex tronista ha commentato la puntata ma ha anche svelato dei retroscena sulla storia con Francesco Monte.

Il passato è tornato protagonista nella puntata del 19 novembre di Uomini e Donne. Teresanna Pugliese è stata ospite in studio e ha svelato dettagli inediti della sua relazione passata con Francesco Monte.

Anche Armando Incarnato è riuscita a stupire ancora.

Teresanna Pugliese su Francesco Monte: le dichiarazioni dell’ex tronista

A sorpresa, nella puntata del 19 novembre di Uomini e Donne, è tornata in studio Teresanna Pugliese. L’occasione della gradita ospitata è stata il libro di Raffaella Mennoia, che la redazione sta sponsorizzando da settimane.

La noia per il momento promozionale è stata interrotta da delle rivelazioni, che i telespettatori attendono da anni.

Maria De Filippi ha posto una domanda alla bella partenopea: “Fosti tradita ai tempi Teresanna?”. La risposta ha fatto cadere tutti dal divano: “Si… Diciamo che tutti i segnali portavano a quello”. Anche la conduttrice non si aspettava questa verità: “Con quella faccia d’angelo”. Anche perché all’epoca lo scandalo fece molto scalpore e si registrarono molte puntate di confronti tra i due, per finire il tutto a tarallucci e vino.

Gianni Sperti ha chiarito ulteriormente la questione a tutti: “Erano corna Maria”.

Teresanna Pugliese parla del passato, Armando Incarnato fa un appello shock

La puntata del 19 novembre è stata ricca di rivelazioni. Teresanna Pugliese, tornata nel dating show, ha rilasciato delle dichiarazioni su Francesco Monte, ma anche Armando Incarnato ne ha sparata un’altra delle sue. Il Cavaliere fermo da un po’ di tempo ha deciso di uscire con Nancy, apparentemente più per noia o per stare al centro dello studio, che per altro.

Infatti già Armando Incarnato ha trovato i primi difetti alla Dama: “Sono un po’ in confusione… Ho delle difficoltà con Nancy… Il suo modo di vivere può portarmi a commettere degli errori o a pensare ad altro“.

Un discorso un po’ contorto per spiegare che non riesce a sentire molto la Dama o per inviare un altro messaggio, come ritiene Gianni Sperti: “Una scusa per dire che non gli piace“.

La perla di saggezza, però, è la descrizione che il Cavaliere ha fatto della donna dei suoi sogni: “Voglio una donna disoccupata che ha tanto tempo libero“. Dopo tanti anni, il Cavaliere può ancora sorprenderci.