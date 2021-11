Tina Cipollari e Gemma Galgani: le liti tra le due protagoniste di Uomini e Donne sono reali, i retroscena

Uomini e Donne

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono due protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Tra le due donne non corre per nulla buon sangue e le liti vanno avanti da molti anni. Infatti, quasi ogni giorno, negli episodi del dating show vanno in onda delle forti discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L’opinionista proprio non tollera il modo di fare della Dama torinese, che, a suo dire, è troppo appiccicosa e lamentosa. Secondo Tina Cipollari, inoltre, Gemma Galgani è interessata a trovare un fidanzato giovane. Gemma Galgani, invece, non ama i modi coloriti dell’opinionista ed è convinta che le sue opinioni facciano scappare i suoi Cavalieri.

Le liti estreme tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono così forti da sembrare finte, ma un’autrice del programma ha spiegato la verità.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: le dichiarazioni di Raffaella Mennoia

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono entrambe molto amate dal pubblico di Uomini e Donne. Anche nelle ultime puntate, le due protagoniste del dating show hanno litigato fortemente. Il motivo degli ultimi scontri è la fine della conoscenza tra la Dama torinese e Costabile.

Raffaella Mennoia, famosa autrice del programma, ha rilasciato delle dichiarazioni su Tina Cipollari e Gemma Galgani durante un’intervista a Nuovo Tv, come riportato da Gossip e Tv.

Raffaella Mennoia ha confermato che le due donne non si apprezzano davvero e che non si tratta di una recita. Inoltre l’autrice ha svelato che la redazione fa di tutto per tenerle separate, anche dietro le quinte: “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma“.

Oltre Tina Cipollari e Gemma Galgani, Raffaella Mennoia parla di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia ha rilasciato delle dichiarazioni sul reale rapporto di Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’autrice del dating show ha anche detto la sua sulla conduttrice del programma, come riportato da La nostra Tv: “A un adulto non dirà mai come si deve comportare…Neanche a Tina e a Gemma“.

L’autrice ha anche parlato delle emozioni che prova al momento delle scelte nel programma: “Quando i sentimenti sono veri, io l’emozione ce l’ho sempre…Molto meno in altri casi…Per favore, però, non mi fate fare nomi e cognomi“.