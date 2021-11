Enrico Monti è il marito di Sabrina Salerno: ecco come l’imprenditore ha conosciuto la showgirl

Chi è

Tutti sanno chi è Sabrina Salerno, grande cantante e showgirl, con una carriera straordinaria già dagli anni 80-90 sia in Italia che all’estero, ma non tutti sanno chi è Enrico Monti, il marito di quest’ultima.

Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno

Dopo una relazione avuta negli anni 80 con l’attore francese Pierre Cosso, al tempo suo grande fan, Sabrina Salerno si lega ad Enrico Monti nel 1994. Il veneto, coetaneo della cantante, è un imprenditore tessile.

L’azienda Tessitura Monti è un’azienda storica di famiglia di tessuti per la camiceria fondata nel lontano 1911 da suo nonno Bruno Monti. Come riportato nel sito ufficiale dell’impresa, Enrico Monti ‘’si specializza nella creazione di abiti e camicie da uomo sartoriali, con particolare attenzione alla qualità della manodopera totalmente Italiana. L’obiettivo non è certo la quantità’’.

L’incontro tra Enrico Monti e Sabrina Salerno

I due, come detto prima, stanno insieme dal 1994. La showgirl racconta di come ha conosciuto Enrico nel lontano 1993, quando l’ha incontrato, in circostanze lavorative, in una sala d’incisione molto conosciuta in Europa.

Al settimanale Gente, nel 2018 la showgirl aveva detto ‘’È stato un vero e proprio colpo di fulmine. Mi ha conquistata con la sua intelligenza’’. La coppia prima di convolare a nozze, nel 2004 ha avuto il loro unico figlio Luca Maria. Il

matrimonio invece è avvenuto nel 2006.

A differenza del marito, che non si espone ai riflettori, Sabrina Salerno parla a Vanity Fair nel 2016 della sua relazione: ‘‘Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi.

Ma abbiamo superato tutti i momenti di crisi grazie alla volontà di condividere un cammino insieme’’.

Non un uomo di spettacolo ma un uomo di ”onestà, moralità, disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media’’ così descritto dalla moglie. Non manca infatti il sostegno alla moglie, a cui, nei post su instagram dedica dei pensieri ‘’Oggi mia moglie ‘balla con le stelle’ e io con le mie camicie”, in riferimento alla recente partecipazione di quest’ultima al programma Ballando con le stelle, in cui fa coppia con il ballerino Samuel Peron.