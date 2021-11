Fabio Fognini e Flavia Pennetta di nuovo genitori, è nata la terzogenita Flaminia: l’annuncio del tennista

Gossip

Si allarga la famiglia di Fabio Fognini e Flavia Pennetta. La coppia di tennisti ha dato il benvenuto alla terzogenita Flaminia, nata alle 16.40 del 19 novembre, come annunciato dal tennista attraverso una Instagram story. Lo sportivo, sempre sul proprio profilo, ha condiviso il primo tenero scatto della neonata, accoccolata tra le braccia del padre e da lui definita “principessa“.

Fiocco rosa per Fabio Fognini e Flavia Pennetta che, nelle scorse ore, hanno dato il benvenuto alla piccola Flaminia.

Terzo frutto del loro amore, la bimba è nata all’ospedale di Barcellona, città nella quale la coppia del tennis ormai vive da qualche anno. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del tennista che, in una story, ha scritto: “Ore 16.40 è nata Flaminia. Mamma e bimba stanno bene“. E, taggando la moglie Flavia, le ha dedicato un dolce messaggio: “Grazie per l’emozione più bella della mia vita“.

Oltre alla Story, Fabio Fognini ha postato sul proprio profilo Instagram anche il primo tenero scatto assieme alla piccola, accoccolata tra le braccia del padre.

“Benvenuta piccola PRINCIPESSA“, la didascalia a corredo della foto, che ha immortalato il tennista in tutta la sua felicità e con il sorriso in volto.

La famiglia della coppia del tennis nel segno della lettera “F”

Si allarga così la famiglia di Fabio Fognini e Flavia Pennetta. La coppia è convolata a nozze nel 2016 e, a seguire, ha deciso di trasferirsi a Barcellona. Proprio in terra catalana i due tennisti hanno dato forma alla propria famiglia, accogliendo nel 2017 il primo figlio Federico e, nel 2019, la secondogenita Farah.

Ora è arrivato il momento di dare il benvenuto al terzo frutto del loro amore, la piccola Flaminia. Sempre e comunque nel segno della lettera “F”.

Si tratta di una lettera simbolo per loro, dal momento che entrambi hanno un nome che inizia con tale lettera. E hanno così voluto tramandare questa “tradizione” chiamando i loro figli con un nome con la “F”. D’altronde la “F” sta anche per “figli” e “famiglia”, ossia ciò che Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno sempre desiderato per il loro “futuro” insieme.