Guillermo Mariotto boccia l’esibizione di Federico Fashion Style a Ballando con le stelle: “Una pantomima”

Programmi TV

A Ballando con le stelle Federico Fashion Style si è esibito con un paso doble al fianco della sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina. Un’esibizione che ha ricevuto giudizi positivi da tutti, tranne che dall’agguerritissimo Guillermo Mariotto che he definito la performance senza mezzi termini: “Una pantomima“. Il pubblico disapprova il pensiero del giudice.

Guillermo Mariotto umilia l’esibizione di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha sorpreso tutti, ancora una volta, a Ballando con le stelle.

Il popolare parrucchiere dei Vip si sta mettendo in gioco puntata dopo puntata, sfidando anche i severi commenti dei giudici. Nella nuova puntata del dance show di Rai1, il concorrente si è esibito in un paso doble al fianco della sua insegnante di danza Anastasia Kuzmina. E anche stavolta il suo look ha lasciato senza parole, sfoggiando una lunga coda stile samurai e con un vestito che richiama un guerriero.

Al termine dell’esibizione Federico Fashion Style si è sottoposto alle opinioni della giuria, ricevendo subito una dura critica da Guillermo Mariotto.

Il giudice non usa mezze parole per definire quella performance: “Per me era una pantomima, non mi è piaciuto“. Dal pubblico si eleva un coro di disapprovazione, segno che l’esibizione è realmente piaciuta a livello generale nonostante il secco disappunto di Mariotto.

Selvaggia Lucarelli, giudizio positivo sull’esibizione

Chi invece ha decisamente sorpreso è Selvaggia Lucarelli. Dopo tante critiche nelle scorse puntate, la giudice questa volta ha premiato Federico Fashion Style riconoscendogli finalmente trasparenza e verità nei suoi passi in pista. “Non lo riconoscerà mai perché è così pieno di sé, ma in realtà sta ascoltando quello che sto dicendo.

Stai diventando finalmente cattivo e strafottente nel ballo. Si capisce che sei entrato nella sfida, ci guardi con aria di sfida“, il giudizio di Selvaggia Lucarelli.

L’esibizione di Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina ha così ricevuto ampi consensi dalla giuria, eccezion fatta per Guillermo Mariotto. Dal pubblico, invece, si staglia la voce di Alessandra Mussolini che ha sempre difeso a spada tratta il parrucchiere dei Vip. A suo giudizio, nei suoi confronti c’è uno “snobbismo” di fondo. Questa volta, però, l’impegno e la professionalità di Federico Fashion Style hanno trovato quasi tutti d’accordo.