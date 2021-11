Indossa un abito “tattile” per il marito non vedente: la speciale sorpresa nel giorno del loro matrimonio

Good News

L'atleta non vedente Anthony ha sposato Kelly Anne Ferraro, che ha deciso di sorprenderlo indossando uno speciale e romantico abito "tattile" nel giorno del loro matrimonio.

Il giorno del proprio matrimonio è sicuramente un momento che in molti ricordano per tutta la loro vita. Lo sa bene la coppia americana formata da Anthony e Kelly Anne Ferraro. Lui è non vedente e lei lo ha voluto sorprendere indossando uno speciale abito durante la cerimonia e la festa delle loro nozze.

L’incontro e il primo appuntamento di Anthony e Kelly Anne

Anthony Ferraro è cieco dalla nascita ed è un atleta paralimpico di judo. Ha incontrato Kelly Anne nel 2017 sulla costa del Jersey durante un’uscita con amici in comune.

Quel giorno è subito scattato qualcosa fra di loro. Kelly Anne si è infatti interessata ad Anthony. In un’intervista alla CBS, un’emittente televisiva statunitense, parlando di quel giorno lui ha rivelato: “Kelly mi ha afferrato e mi ha aiutato per il resto della giornata”. Vedendolo senza bastone, la ragazza si è invece chiesta perché nessuno lo stesse aiutando.

Dopo questo primo incontro, la coppia organizza un vero e proprio primo appuntamento. Circa un mese più tardi infatti Anthony invita la Kelly alla prima del suo documentario A Shot in the Dark a New York.

Il documentario segue il viaggio dell’uomo come atleta non vedente. In occasione del loro appuntamento, Kelly decide di indossare un abito speciale. La scelta ricade su un vestito di velluto. Come da lei stessa rivelato infatti, la ragazza voleva qualcosa che lui toccando, potesse sentire.

Un matrimonio speciale per Anthony e Kelly Anne

Dopo 4 anni di fidanzamento la coppia è convolata a nozze nell’ottobre 2021. Kelly Anne ha pensato ancora una volta di rendere speciale l’occasione, organizzando qualcosa di sorprendente per il loro matrimonio, come già fatto al loro primo appuntamento.

“Voglio davvero qualcosa che sia una vera esperienza per Anthony” ha ricordato la sposa. Per questo ha deciso di affidarsi ad un negozio di abiti da sposa che produce abiti sostenibili con tessuti riciclati. Proprio lì infatti ha trovato l’abito perfetto per il loro matrimonio, con cui stupire ancora una volta Anthony.

“Questo è il vestito che ho sognato” ha dichiarato ai microfoni della CBS. Un abito “tattile” con fiori incastonati e pizzo, con nappe di velluto. Voleva che suo marito potesse sentire e “vedere” il vestito che aveva pensato per il loro matrimonio. Anche se l’usanza vuole che il marito non veda la sposa prima di sposarsi, Kelly Anne era così felice che non ha resistito a mostrarlo prima della cerimonia.

“Ero tipo, ‘Sentilo!” ha raccontato la donna nel corso dell’intervista. L’atleta emozionato ha invece commentato: “Era di velluto, proprio come il nostro primo appuntamento“.

Anthony scopre il mondo grazie a Kelly Anne

Anthony Ferraro ha confessato che l’incontro con Kelly le ha cambiato completamente la vita. L’atleta è un grande viaggiatore e racconta: “Ricordo di non essere stato in grado di vedere nulla quando viaggiavo”. Da quando però si è aggiunta la compagnia di Kelly Anne, i suoi viaggi sono diventati qualcosa di ancor più speciale.

Lei infatti si occupa di descrivere i paesaggi che visitano, “dipingendoli” nella sua mente. “Lei è diventata letteralmente i miei occhi per il mondo” ha commentato romanticamente lui.