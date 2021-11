Miriana Trevisan eliminata al Grande Fratello Vip: si salvano Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni

Grande Fratello

Un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. In nomination sono piombati Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, protagonisti di tre differenti percorsi nella Casa di Cinecittà. Ma i telespettatori hanno espresso le proprie preferenze e hanno deciso che, a dover lasciare il gioco, è Miriana Trevisan.

Grande Fratello Vip: tre concorrenti al televoto rischiano l’eliminazione

Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan sono i tre concorrenti che, sino a stasera, hanno dovuto sottoporsi al severo giudizio del pubblico.

Al Grande Fratello Vip non c’è spazio per tutti: il gioco si fa sempre più avvincente e, questa sera, uno di loro tre è costretto ad abbandonare in via definitiva la Casa di Cinecittà.

Sophie Codegoni è stata mandata in nomination da Soleil Sorge, risultata la preferita dal pubblico nella scorsa puntata e che ha avuto il potere di scegliere chi mandare direttamente al televoto. Gianmaria Antinolfi è stato uno dei più votati dai coinquilini lo scorso lunedì sera, facendo incetta di voti e finendo dritto spedito in nomination.

Anche Miriana Trevisan deve fare i conti con una possibile eliminazione: la sua figura ha diviso molto gli animi nella Casa, tra chi l’ha difesa e chi l’ha attaccata dopo la rottura con Nicola Pisu, a sua volta eliminato dal gioco scorsa settimana.

Miriana Trevisan è il nuovo concorrente eliminato al Grande Fratello Vip

Questa sera tutti i nodi vengono al pettine e il Grande Fratello Vip è costretto a salutare uno dei tre concorrenti. In un modo o nell’altro, tutti e tre sono stati grandi protagonisti di questa edizione, creando dinamiche e facendo parlare di sé al di fuori delle mura di Cinecittà.

Il primo comunicato annunciato vede Sophie Codegoni come primo concorrente salvo.

Ma il comunicato ufficiale è imminente e viene annunciato da Alfonso Signorini: a dover abbandonare definitivamente la Casa è Miriana Trevisan. La showgirl è così costretta a salutare i coinquilini e ad uscire dalla fatidica Porta Rossa. Si salva invece Gianmaria Antinolfi, che questa sera è stato protagonista di un acceso scontro con Soleil Sorge in salone.

Miriana Trevisan rientra nella Casa

AGGIORNAMENTO – Miriana Trevisan, una volta raggiunto lo studio dopo l’eliminazione, come ogni concorrente eliminato ha aperto il bussolotto contenente l’ipotetico “biglietto di ritorno”.

E la fortuna ha voluto baciare la showgirl, che ne ha letto il contenuto con su scritto: “Rientri nella Casa“. Grande sorpresa per lei e per Alfonso Signorini di fronte a lei, che l’ha così incitata a fare immediato ritorno in Casa.