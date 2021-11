Sapiens – Un solo pianeta: su Rai3 la seconda puntata del programma di Mario Tozzi

Programmi TV

Il divulgatore scientifico continua il suo giro per l'Italia con il tentativo di dare un'interpretazione al passato dell'uomo ed a quello che c'è da aspettarsi per il futuro.

Nella prima serata di sabato 20 novembre 2021 su Rai3 farà il suo interessante ritorno la trasmissione di approfondimento scientifico ed anche storico da titolo Sapiens – Un solo pianeta. A condurlo nel secondo appuntamento di stagione ci sarà ancora una volta Mario Tozzi, stimato ed apprezzato divulgatore scientifico, che in questa trasmissione sta cercando di ripercorrere la storia evolutiva dell’uomo alla scoperta degli antenati dell’Homo Sapiens ma anche del presente e del futuro della vita della nostra specie.

Sapiens – Un solo pianeta: il secondo appuntamento di sabato 20 novembre 2021

Mario tozzi ed il suo interessante nuovo programma tornano in onda in prima serata su Rai3 con il secondo appuntamento stagionale che prende il via alle ore 21:45 circa.

Il divulgatore scientifico sarà nuovamente al timone di Sapiens – Un solo pianeta con la missione di ripercorre le origini della nostra specie per capire il nostro presente e magari capire dove ci porterà il futuro.

Nel corso della seconda puntata non mancheranno gli approfondimenti anche a ciò che circonda l’Homo Sapiens: la natura.

Lo speciale focus della seconda puntata sarà infatti posto sulle montagne, con uno speciale servizio fatto dal conduttore direttamente dal Monviso. Mario Tozzi parlerà in particolare di orogenesi e dei cambiamenti climatici che stanno coinvolgendo i giganti immobili intorno a noi, sempre più condizionati da ciò che l’uomo sta facendo malamente all’ambiente che lo circonda.

Le indagini della quarta stagione di Sapiens – Un solo pianeta

La trasmissione continuerà così le sue indagini con il tentativo di rispondere ad alcune delle domande che incuriosiscono sempre più telespettatori appassionati del genere e non solo.

Ci sono mai stati altri uomini, prima di noi? Qual è la nostra grande storia? Sono solo alcuni degli interrogativi ai quali cercheranno di rispondere nella quarta stagione di Sapiens – Un solo pianeta il presentatore e tutta la sua squadra in giro per l’Italia, da sempre attenti a quelle tematiche che l’uomo cerca di scansare ma alle quali prima o poi dovrà rispondere.