Soleil Sorge umilia Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip: la dura reazione del web contro la ragazza

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge è finita nella bufera per alcune espressioni rivolte a Gianmaria Antinolfi. Durante un confronto tra l’imprenditore e le donne della casa, la concorrente ha parlato del suo coinquilino cercando di umiliarlo raccontando fatti privati del suo stile di vita. Su Twitter il web è insorto contro la ragazza, considerata superficiale e irrispettosa nei confronti di Gianmaria.

Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: scontro in salone

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge hanno avuto un acceso scontro in salone al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha voluto mettere l’imprenditore napoletano a confronto con le donne della Casa, che negli ultimi giorni non gli hanno risparmiato critiche per il suo carattere e i suoi atteggiamenti dai più considerati superficiali. Il conduttore ha tirato in mezzo il passato sentimentale di Gianmaria, come il suo breve flirt con Belen, sino alla relazione avuta proprio con Soleil.

E, a tal proposito, la ragazza spiega tratti inediti di Gianmaria: “Io ci sono cascata perché come ho sempre detto, all’inizio si presenta come una persona dolce, premurosa.

In realtà io l’ho conosciuto sotto un altro punto di vista. Si costruisce questa apparenza“. A seguire, però, Soleil inizia a pronunciare una serie di frasi che non sono andate giù a una buona fetta di pubblico, a cominciare dalla seguente: “Pensa che per me è stato quello ad allontanarmi da lui. Quando ho visto che voleva comprarmi cose.. poi tutte in outlet“.

Soleil umilia Gianmaria: “Mette da parte soldi e mangia pasta e piselli“

Soleil accusa dunque Gianmaria di millantare ricchezze: “Lui si vanta tanto delle donne, che le riempie di regali e fa nomi di brand, aerei privati…” E aggiunge: “Non farti il figo con quello che non sei.

Si finge Briatore“. Sino a lasciarsi andare ad un’altra discussa frase: “La cosa che gli rimprovero sempre è che è veramente brutto questo suo sfregiare la semplicità. E lui si vuole vendere come questo grandissimo playboy e riccone, quando invece mette da parte soldi e mangia pasta e piselli e non è che va a cena fuori al ristorante“.

Dopo ogni attacco Gianmaria ha sempre cercato di abbozzare una contro-risposta per difendersi, ma Soleil non gliene ha mai dato modo e ha cercato di sminuirlo anche sulle dimensioni della sua abitazione: “Quanto è grande casa tua che fai tanto il figo?

Ma di cosa parliamo? È il modo in cui ti vendi, tu sei di basso livello e ti vendi per quello che non sei”.

Il web contro Soleil Sorge: dura reazione su Twitter

Un siparietto di dubbio gusto che non è andato giù a molti telespettatori, riversatisi su Twitter per esprimere il proprio ribrezzo contro Soleil Sorge. Il coro di commenti che si sono elevati contro di lei ha un comune denominatore: l’accusa è quella di essere superficiale e di aver voluto mettere in ridicolo Gianmaria. “Soleil con questo suo discorso/monologo sperava di far fare una brutta figura a Gianmaria ma sinceramente, ai miei occhi, è lei ad aver fatto una figura di me**a“, un commento.

Ma in molti si sono espressi sulla vicenda, condannando le parole della ragazza: “Ma la cattiveria di questa ragazza quando parla di #Gianmaria? Che tristezza di persona sei Soleil“.

Soleil con questo suo discorso/monologo sperava di far fare una brutta figura a Gianmaria ma sinceramente, ai miei occhi, è lei ad aver fatto una figura di merda.#gfvip pic.twitter.com/sUWVhvyBut — 𝐼𝑙𝑒✨ (@ilenia_zirafi) November 19, 2021

Ma la cattiveria di questa ragazza quando parla di #Gianmaria? Che tristezza di persona sei Soleil #gfvip pic.twitter.com/qLQjArgahy — Patty2710 (@patty2710R) November 19, 2021