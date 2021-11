Amici di Maria De Filippi anticipazioni domenica 21 novembre: chi c’è a rischio eliminazione

Programmi TV

Decima puntata stagionale per il seguitissimo talent show firmato da Maria De Filippi che prende il via come al solito dalle ore 13:55 di domenica 21 novembre 2021 sempre su Canale5. Tornerà ovviamente tutta la squadra capitanata dalla regina della tv e che vedrà nuovamente impegnati Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, tutti pronti a guidicare le performance dei giovani talenti e l’andamento della loro esperienza nel tale show. I telespettatori si godranno un nuovo appuntamento che metterà a rischio la permanenza nella scuola di un amato allievo e che vedrà nuovamente la partecipazione di un amico della trasmissione in qualità di ospite.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni della decima puntata

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore, rilanciate dal sempre informato sito di Fanpage.it, la prossima puntata di domenica 21 novembre 2021 terrà compagnia al pubblico collegato da casa con nuovi interessanti sviluppi che metteranno a serio repentaglio l’avventura di Tommaso.

Sembra proprio che per volere dell’insegnante Pettinelli la sua avventura nel talent show potrebbe terminare qui perché si dovrà sfidare con un nuovo cantante voglioso di entrare e prendere il suo banco di scuola. Altri due allievi saranno messi a repentaglio per via delle scelte della Celentano. La maestra di ballo metterà in prova sia Carola che Dario. Si conoscerà poi chi avrà vinto la prestigiosa prova Tim messa in palio dalla compagnia telefonica e che ha visto protagonisti Christian e Mattia.

Amici, chi è l’ospite

Per quanto riguarda l’ospite speciale della puntata, come spesso accade, ad arrivare in studio sarà uno che quella scuola la conosce molto bene prima come allievo e poi come giurato.

Stiamo parlando di Stash, conosciuto cantante dei The Kolors, che sarà in studio per giudicare la prova di canto degli allievi e pare che metterà al primo posto il figlio d’arte LDA.