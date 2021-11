Belen Rodriguez e la sua presunta crisi con Antonino Spinalbese: la showgirl si racconta in un post social

Gossip

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano essere ancora in crisi. La showgirl argentina, anche in un recente commento, sembra confermare questa presunta realtà.

Belen Rodriguez è protagonista del gossip nelle ultime settimane. Le indiscrezioni che la vogliono in crisi con il compagno Antonino Spinalbese si rincorrono, ma i due protagonisti non hanno mai confermato la notizia. Dopo la nascita, a luglio, della piccola Luna Marì, per la coppia sembra ci sia stato un progressivo allontanamento.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese appaiono sempre più raramente in coppia negli scatti social e alcuni indizi degli stessi protagonisti della coppia sembrano confermare la loro freddezza attuale.

Belen Rodriguez ha messo un commento a un post su Instagram che sembra dare un dettaglio in più sulla sua presunta crisi con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: gli indizi social

Dopo un amore travolgente, sbocciato nel 2020, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano sempre più in crisi. Entrambi negli ultimi tempi hanno fatto pensare a un periodo buio della loro relazione, attraverso alcune frasi condivise sui social network.

La showgirl commentando una foto che ritraeva suo fratello Jeremias Rodriguez, non ha zittito un follower che parlava già di un possibile prossimo fidanzato.

L’hairstylist, dal canto suo, ha risposto a delle domande dei suoi followers, scegliendo come canzone del momento “Come nelle canzoni, di Coez“, che parla, appunto di un amore finito.

Adesso, la showgirl argentina, con un nuovo post social, fa pensare che la crisi non sia ancora superata.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la showgirl arrabbiata?

Belen Rodriguez è alle prese con i primi mesi di vita della sua Luna Marì. Un momento molto importante e, a volte, difficile per le neo mamme, che potrebbe essere ulteriormente complicato dalla crisi con il compagno Antonino Spinalbese.

Recentemente la showgirl argentina ha dato qualche ulteriore dettaglio sul suo umore, condividendo un post sul suo account Instagram ufficiale. Belen Rodriguez ha postato una foto del mare con una didascalia profonda: “Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima“. Un utente ha commentato le parole della showgirl argentina, dandole l’assist per parlare di sé: “Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato“.

La risposta di Belen Rodriguez al commento del suo follower, fa pensare alla crisi con Antonino Spinalbese: “Sai perché?

Perché anche il mare a volte é arrabbiato, allora ti senti compresa“. La showgirl, infatti, sembrerebbe svelare ai fans di essere arrabbiata.