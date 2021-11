Jurassic World: trama, cast e trailer sul film in onda questa sera su Italia1

TV e Spettacolo

Torna in onda su Italia1 il quarto capitolo della saga inventata da Steven Spielberg. I pericolosi dinosauri del parco divertimenti metteranno a rischio lo stesso luogi nel quale sono stati riportati in vita.

La prima serata di Italia1 manda in onda il quarto capitolo dell’amata saga dei dinosauri più famosi del cinema mondiale. Domenica 21 novembre 2021 torna in onda sul canale Mediaset Jurassic World, film nel quale un gruppo di sconsiderati scienziati genetisti, assemblando le sequenze genetiche di altri dinosauri, creano un nuovo spaventoso dinosauro che metterà a repentaglio la vita di tante persone. Al centro della trama la presenza come protagonista dell’attore hollywoodiano Chris Pratt. Scopri il cast completo e la trama del film, oltre alle curiosità su Jurassic World in onda questa sera su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Jurassic World: il cast e le curiosità del film

Jurassic World è un film del 2015 diretto da Colin Trevorrow, conosciuto regista statunitense già noto al pubblico per aver diretto in passato la nota pellicola dal titolo Safety Not Guaranteed.

Il quarto capitolo della serie cinematografica creata da Steven Spielberg, che in questo progetto rimane in qualità di produttore esecutivo, ed ispirata dal romanzo omonimo di Michael Crichton ha vissuto una lunga fase travagliata di creazione e produzione tanto che il film è stato realizzato dopo ben 14 anni di gestazione.

Alla fine il film ha fato il suo debutto nel 2015, dopo che l’uscita è stata ancora posticipata di un anno rispetto a quella concordata, venendo premiata sia dalle recensioni dei critici che dagli incassi al botteghino.

Il protagonista della pellicola risulta essere Chris Pratt nei panni di Owen Grady un ex-marine e domatore di Velociraptor che risulterà fondamentale per mettere fine alla minaccia scaturita da un nuovo dinosauro superpredatore. Al suo fianco a completare il cast figurano anche Bryce Dallas Howard, oltre al noto Omar Sy ed anche Vincent D’Onofrio, Jake Johnson, Lauren Lapkus, Ty Simpkins e Nick Robinson.

Jurassic World: la trama della pellicola

Il sogno di John Hammond è diventato realtà con la creazione del parco a tema sui dinosauri dal nome Jurassic World per l’appunto. Il parco vive però di alti e bassi in quanto ad incassi ed i genetisti che ci lavorano dentro pensano di ampliare le “attrazioni” al suo interno creando un nuovo pericoloso dinosauro creato dai geni di alcuni grandi superpredatori della storia del mondo animale.

Con l’intento di visionare la nuova bestia viene convocato Owen Grady, un ex-marine ed esperto domatore di Velociraptor, che sin da subito si rende conto della pericolosità del progetto e cerca con tutte le forze di mandare all’aria l’insano piano ma sembrerà essere ormai troppo tardi.