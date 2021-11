Mara Venier cade a Domenica In e rientra in studio con la busta del ghiaccio: “Sono caduta di faccia”

Programmi TV

Mara Venier è caduta a Domenica In durante una pubblicità, tornando in studio con il ghiaccio sulla fronte e rassicurando tutti, a cominciare dal marito

Brutto incidente per Mara Venier nella diretta odierna di Domenica In. Nel corso di una pubblicità, la conduttrice è caduta di faccia e ha rimediato alcune botte al piede e alla testa. L’annuncio è arrivato da Pierpaolo Pretelli, che in quel momento stava conducendo il gioco telefonico, sino all’ingresso di una incerottata ‘zia Mara’ che ha voluto rassicurare tutti quanti, a cominciare dal marito Nicola Carraro.

Mara Venier cade durante la pubblicità: l’annuncio di Pierpaolo Pretelli

Mara Venier ha avuto un brutto incidente a Domenica In, nel corso di una pubblicità nella puntata di oggi pomeriggio.

Al termine dello spot ha preso parola Pierpaolo Pretelli, che in quel momento era protagonista del gioco telefonico con il pubblico, che ha informato i telespettatori di quanto accaduto durante la pausa. “Io mi trovo in una situazione un po’.. sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara, speriamo che tutto si risolva al più presto“. Evidentemente in difficoltà, il giovane ragazzo ha ricevuto il supporto della voce della band di Domenica In Stefano Magnanensi che l’ha aiutato a gestire quel momento.

“Nulla di grave, un piccolo incidente, una piccola distorsione” ha voluto rassicurare Pretelli. E Magnanensi ha spiegato brevemente come siano andate le cose, in riferimento alla conduttrice: “È scivolata durante la pubblicità“.

Mara Venier rientra in studio: “Voglio rassicurare mio marito“

La diretta è così proseguita con Pierpaolo Pretelli e il suo gioco telefonico con il pubblico, ormai diventato appuntamento fisso dell’intrattenimento di Domenica In. Sino a quando ha fatto capolino in studio una incerottata Mara Venier, senza occhiali e con una busta di ghiaccio sul piede e una sulla fronte.

La conduttrice ha voluto rassicurare tutti, in primis il marito Nicola Carraro: “Allora ragazzi, sono caduta. Voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia: va tutto bene Nicola! Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali“.

La ‘zia Mara’, visibilmente provata dalla brutta caduta, ha preferito lasciare la palla a Pierpaolo Pretelli: “Non me la sento di continuare perché la botta è stata molto forte, però sto bene, vai avanti tu Pierpaolo“.

La conduttrice è riuscita comunque ad andare avanti, anche se per poco: la diretta della puntata si è infatti conclusa anticipatamente.