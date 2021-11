Giulia Stabile da Amici e Sangiovanni al rapporto con Belen: la ballerina svela tutto

Gossip

Non solo vincitrice ma anche vera e propria rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la giovane ballerina Giulia Stabile è molto impegnata televisivamente. La ex alunna della scuola di Canale 5 non finisce di stupire il pubblico con la sua solita genuinità e la sua proverbiale risata che ha fatto impazzire i giovani telespettatori del talent di Canale 5 e non solo, andando anche alla conquista di un pubblico più ampio grazie alla sua riuscita partecipazione a Tu si que vales.

Giulia Stabile alla conquista di Canale 5: le parole della giovane ballerina

Sin dallo sbarco di Giulia Stabile nel mondo di Amici di Maria De Filippi si è capito che questa giovane ragazza avesse una presa magnetica sul pubblico.

Puntata dopo puntata si è fatta conoscere per il suo grande talento nel ballo ma ha iniziato a conquistare il pubblio con la sua spontaneità mista ad una allegria, scandita dalla sua contagiosa risata.

Una ragazza umile e disposta al grande sacrificio, come lei stessa racconta, che ha vinto l’ultima edizione del talent show a suon di esibizioni emozionanti e che di fatto le hanno aperto le porte della televisione.

La stessa Maria De Filippi ha voluto tenersela stretta stretta vicino a se, affidandole il triplo ruolo di ballerina preofessionista nel cast di Amici, inviata speciale per Witty.tv oltre che come co-conduttrice a Tu si que vales.

La sua è una vita super impegnata: “Comincio tra le 8 e le 11 del mattino, facciamo il tampone e proviamo con gli alunni di “Amici” fino all’ora di pranzo. Dopo mangiato si torna in sala e si finisce tra le 18 e le 21.30 al massimo. Dipende“, racconta in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il rapporto tra Giulia Stabile e Belen

Il lavoro a Tu si que vales l’ha portata in un’altra dimensione: “Martin e Alessio mi facevano paura. Sono alti, muscolosi. Poi ho scoperto che sono “spiriti bambini”. Ne facciamo di tutti i colori“, svela ancora. Con Belen il rapporto invece sembra meno fanciullesco: “Ha detto che mi vuole adottare, era seria, credo“. E ancora: “A parte gli scherzi è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono“.

Giulia Stabile e Sangiovanni

Nelle sue giornate così piene trova comunque il tempo per raggiungere Sangiovanni, dopo l’amore nato ad Amici.

I due lavorano lontani, lei a Roma e lui a Milano: “Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro“. E ancora: “Stiamo scardinando a modo nostro tanti luoghi comuni su come “dovrebbe” essere un uomo o come “dovrebbe” essere una donna. Noi ci mostriamo così come siamo, senza filtri“.