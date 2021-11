Katia Ricciarelli insulta Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, bufera sulla cantante lirica: il video

Grande Fratello

Bufera su Katia Ricciarelli per una frase rivolta contro Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Durante un contesto di giochi e scherzi, presumibilmente una serata in maschera, la cantante lirica ha definito per due volte la giovane ragazza con un epiteto inqualificabile. Su Twitter in molti hanno duramente contestato l’insulto della Ricciarelli e si sono chiesti se verranno presi provvedimenti contro di lei.

Katia Ricciarelli e l’espressione contro Soleil Sorge

Scoppia il caso al Grande Fratello Vip, con Katia Ricciarelli piombata nel vortice delle polemiche per un’espressione irriguardosa rivolta contro Soleil Sorge.

I concorrenti del reality erano alle prese con una serata di musica e divertimento, presumibilmente una festa in maschera considerati i buffi travestimenti dei ‘Vipponi’. Tuttavia, in giardino, la cantante lirica è incappata in una brutta frase rivolta alla giovane ragazza, dopo aver subito da lei un piccolo scherzo.

Seppur in un contesto goliardico, l’espressione rivolta a Soleil è risuonata come un irriguardoso insulto. “Brutta tr**a” la frase, ripetuta per ben due volte nel giro di pochi secondi, contro l’ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Il video di quel momento ha fatto il giro del web ed è stato ricondiviso da numerosi utenti, che si sono riversati su Twitter per commentare la vicenda.

Katia Ricciarelli nella bufera: su Twitter si chiede l’espulsione

Su Twitter è esplosa la rabbia del pubblico, che ha condannato senza riserva alcuna le dure parole pronunciate da Katia Ricciarelli. “La signora dell’opera può dare due volte della “Brutta tr**a” a Soleil in ambito di scherzo quando poteva scegliere parole meno offensive.

E nessuno che le dice nulla, perché lei è una gran signora. Allora in ambito scherzoso mi conceda di dire: Brutta scrofa” il commento di un utente.

In molti invocano l’immediata squalifica di Katia Ricciarelli che, a giudizio del pubblico, non sarebbe nuova a questi ingiuriosi epiteti: “Katia Ricciarelli deve essere espulsa, non è la prima volta che offende i concorrenti. ha offeso questa volta anche Soleil dandole della Tro….a non si può sopportare, non capisco perché a lei tutto è dovuto“.

La signora dell’opera può dare due volte della “Brutta troia” a Soleil in ambito di scherzo quando poteva scegliere parole meno offensive. E nessuno che le dice nulla, perchè lei è una gran signora.

Allora in ambito scherzoso mi conceda di dire : Brutta scrofa.#gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/LrhorN9rD7 — Alfio (@Alfio7even) November 20, 2021

@GFVIP_Official Katia Ricciarelli deve essere espulsa, non è la prima volta che offende i concorrenti. ha offeso questa volta anche Soleil dandole della Tro….a non si può sopportare, non capisco perchè a lei tutto è dovuto😡 — francesca leo (@bombazza1997) November 22, 2021